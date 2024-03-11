Подмосковных юнармейцев приглашают на смену в военно-патриотический лагерь

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Юнармейцы Подмосковья могут отправиться в военно-патриотический лагерь. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Военно-патриотическая смена «Юнармеец» будет проводиться на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодаре с 3 по 16 мая 2024 года.
Стоит отметить, что результаты отбора будут опубликованы на сайте движения 26 марта, где также каждый сможет узнать о подробностях смены и условиях участия.
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«Участниками могут стать юнармейцы от 13 до 17 лет, имеющие высокие достижения в военно-прикладных дисциплинах, авиационно-космической и военно-морской направленности, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной деятельности. Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку до 18 марта», — поделились в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева