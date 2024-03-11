Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковных юнармейцев приглашают на смену в военно-патриотический лагерь

Подмосковных юнармейцев приглашают на смену в военно-патриотический лагерь

11 марта 2024, 13:02
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Юнармейцы Подмосковья могут отправиться в военно-патриотический лагерь. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Военно-патриотическая смена «Юнармеец» будет проводиться на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодаре с 3 по 16 мая 2024 года.

«Участниками могут стать юнармейцы от 13 до 17 лет, имеющие высокие достижения в военно-прикладных дисциплинах, авиационно-космической и военно-морской направленности, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной деятельности. Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку до 18 марта», — поделились в пресс-службе министерства.


Стоит отметить, что результаты отбора будут опубликованы на сайте движения 26 марта, где также каждый сможет узнать о подробностях смены и условиях участия.

Читайте также:

Лицеисты из Одинцова победили на Северном математическом турнире

В Подмосковье провели первый тренировочный ЕГЭ

Названы самые популярные в Подмосковье предметы по выбору на ОГЭ-2024
#подмосковье
#минобразования мо
#юнармия
#лагерь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья напомнили про завершение приёма заявок на ДЭГ
11 марта 2024, 13:23

Фото: iStock/stuartmiles99

Приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, а также на голосование по месту нахождение завершается сегодня, 11 марта. Об этом подмосковным избирателям напомнили в Мособлизбиркоме.
«Для того, чтобы проголосовать дистанционно, нужна подтверждённая учётная запись на федеральном портале госуслуг. Заявление также подаётся через портал. Голосование в режиме онлайн будет открыто с 8 утра 15 марта до 20:00 17 марта», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, избиратель может воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Заявление также можно подать через портал госуслуг, МФЦ, а также через территориальную или участковую избирательную комиссию.

Получить разъяснение по всем вопросам, касающимся выборов, жители Московской области могут через «Службу заботы» по телефону: 8-800-550-97-44.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте. Для удобства избирателей голосование будет проходить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.

Читайте также:

Жителей Подмосковья приглашают прийти на выборы президента всей семьёй

Более трёх миллионов россиян освоили сервис «Мобильный избиратель»

Как проголосовать, если живешь не по прописке
#голосование
#выборы
#президент
#дэг
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали о способах защиты питомцев от клещей
11 марта 2024, 13:22

Фото: istockphoto / Kerkez

Госветслужбы Подмосковья информируют о способах защиты питомцев от клещей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В клиниках владельцам настоятельно рекомендуют быть внимательными к своим питомцам, особенно после прогулок на улицу, потому что начинается сезон активности клещей.

«Клещи являются переносчиками одноклеточных паразитов, крайне опасных для домашних животных, в частности для собак. В прошлом году ветеринарные клиники региона провели более 1000 микроскопических исследований биоматериалов собак. В 538 случаях был обнаружен возбудитель пироплазмоза. В таком случае следует быть внимательными по отношению к вашим питомцам и своевременно обращаться к ветеринарам», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что первыми признаками укуса клеща у животных являются апатия, ухудшение аппетита, повышение температуры и горячий нос. Кроме этого, симптомы начинают появляться только на вторые сутки после укуса. При обнаружении одного из симптомов следует незамедлительно обращаться к специалистам.

Читайте также:

В Подмосковье планируют построить центр благополучия животных «Лохматый Ангел»

Подмосковные ветеринары спасали умирающего козлёнка

Волонтёры ищут дом для самой носатой кошки Подмосковья
#клещи
#владислав мурашов
#симптомы
#животные
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли свыше 80 тысяч человек
11 марта 2024, 12:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 80 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Люминесцентная стоматоскопия или онкоскрининг полости рта можно пройти в рамках программы «Стоматология: перезагрузка» на приеме у стоматолога.

«Регулярная диагностика позволяет на ранней стадии обнаружить развитие злокачественных новообразований и своевременно начать лечение. С начала этого года онкоскрининг полости рта прошли 76 тыс. жителей региона, в результате у 88 из них было обнаружено онкологическое заболевание. Все они направлены на лечение», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что диагностика проводится бесплатно при помощи специальной лампы и очков

Читайте также:

Аллерголог Болибок раскрыл способы защиты от цветущих в Подмосковье деревьев

Подмосковные стоматологи удалили молочные зубы у 24-летней пациентки

Диетолог Бережная объяснила, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья
#лечение
#светлана стригункова
#стоматология
#диагностика
#развитие
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову* за фейки о ВС РФ
11 марта 2024, 12:43

Фото: iStock/gorodenkoff

Мосгорсуд отменил приговор участнику группы Pussy Riot и издателю «Медиазоны»** Петру Верзилову* по делу о фейках об армии России и отправил его дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает РБК.
В суде пояснили, что приговор отменили из-за нарушения норм процессуального права.

Напомним, в начале ноября прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к восьми с половиной годам колонии общего режима. Он являлся фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В качестве дополнительного наказания Верзилову* на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Прокуратура запрашивала для обвиняемого девять лет лишения свободы.

Верзилов* был заочно арестован за фейки об армии 27 марта нынешнего года. В настоящее время он скрывается за рубежом. Ранее он был объявлен в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства, которое реального тюремного срока не предполагает.

Читайте также:

Матери Петра Верзилова* вручили повестку на допрос

Верзилова* заочно арестовали по делу о распространении фейков

Суд заочно приговорил издателя «Медиазоны»** Верзилова* к 8,5 годам колонии



*Внесен в реестр иноагентов на территории РФ
**СМИ-иноагент на территории РФ
#суд
#интернет
#прокуратура
#розыск
#фейки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава комитета Совфеда по образованию Гумерова оценила идею об отмене ЕГЭ
11 марта 2024, 12:40

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Группа депутатов от фракции ЛДПР в понедельник, 11 марта, внесёт в Госдуму законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выпуске из школы. Также документом предлагается давать ученикам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.
Споры вокруг ЕГЭ не утихают уже несколько лет, рассказала «Радио 1» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Среди россиян есть как сторонники проведения экзамена, так и его противники. Однако главная положительная сторона ЕГЭ заключается в том, что он позволил школьникам из мелких населённых пунктов наравне с жителями крупных городов поступать в вузы.

По словам сенатора, сложности начали возникать ещё на этапе ввода ЕГЭ. Тогда он представлял собой «угадайку», поскольку было много тестов, ответов формата «да/нет». Однако со временем была проделана колоссальная работа над усовершенствованием контрольно-измерительных материалов (КИМ).

«Сейчас основной момент, который в обществе активно обсуждается, и о чём президент говорил в своём послании, – это всё-таки то, что Единый государственный экзамен не должен жить своей жизнью, а школьная программа – своей. Мы должны стремиться к тому, чтобы ЕГЭ всё-таки был итогом тех знаний, которые ребята освоили за годы обучения в школе», – подчеркнула Гумерова.

Также она поддержала предложение, озвученное Владимиром Путиным в ходе его послания к Федеральному собранию. Речь идёт о том, чтобы дать школьникам возможность по выбору пересдавать один из экзаменов.

«Нам стоит идти по пути усовершенствования каких-то конкретных механизмов, а не отмены Единого государственного экзамена», – заключила сенатор.

Читайте также:

В России заявили об идеи отмены обязательной сдачи ЕГЭ

Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ-2024 в Подмосковье
#егэ
#школьники
#госдума
#законопроект
#образование
#экзамены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья приглашают прийти на выборы президента всей семьёй
11 марта 2024, 12:15

Фото: iStock/bizoo_n

Жителям Московской области предложили поучаствовать в розыгрыше призов, придя на выборы президента всей семьёй, об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Чтобы поучаствовать в розыгрыше более 100 тысяч призов, жителям Подмосковья необходимо прийти на избирательный участок с 15 по 17 марта всей семьёй и сделать общее фото. Если вы голосуете из дома, то можете сделать фото напротив монитора. Чем больше членов семьи будет запечатлено на фотографии — тем лучше.

После этого готовый снимок необходимо опубликовать на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хэштегом #всейсемьей.

«Главная цель этого задания, по словам организаторов, показать преемственность семейных традиций участвовать в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчеркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать свое мнение», — уточнили в пресс-службе.

Розыгрыш призов состоится уже 4 апреля.

Читайте также:

ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ

Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России

ЦИК утвердил бюллетень для голосования на выборах президента РФ
#подмосковье
#выборы
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинском округе построят два многоэтажных паркинга на 300 и 500 машин
11 марта 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневые паркинги на шесть и семь этажей построят в деревне Богданиха Ленинского городского округа, там можно будет разместить 800 автомобилей, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Надземные шести- и семиэтажные гараж-стоянки открытого типа рассчитаны на 300 и 500 мест соответственно. Общая площадь двух зданий составит более 23 тысяч кв. м. На первых этаже в обоих зданиях предусмотрены торговые помещения, а также пространства для технического обслуживания автомобилей. Благодаря паркингам в округе будет создано более 100 новых рабочих мест», — отмечается в сообщении.
Строительство обоих объектов планируется завершить в 2025 году. Территория около паркингов будет благоустроена. Там предусмотрена организация плоскостной парковки, обустройство пешеходных дорожек и озеленение.

Читайте также:

В Красноармейске построили дом для более чем 620 переселенцев из аварийного жилья

В Красногорске начали строительство нового жилого комплекса

Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую
#ленинский городской округ
#строительство
#парковки
#парковка
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены на свою продукцию
ФАС: крупнейшие производители кормов для кошек и собак добровольно снизят цены
11 марта 2024, 11:58

Фото: iStock/anastas_

Крупнейшие производители кормов для кошек и собак ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» готовы снизить цены на свою продукцию. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«В результате взаимодействия с ведомством ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям — партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ООО «Марс» выпускает корма для животных под марками Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree. Nestle производит Pro Plan, Purina One, «Гурмэ», Felix, Friskies и другие. При этом ООО «Нестле Россия» готова снизить цены на корма самого доступного бренда «Дарлинг».

В ФАС пояснили, что компании согласились снизить цены на некоторую продукцию после признания их организациями, занимающими коллективное доминирующее положение на рынке. В 2023 году их доля составила 73,1% от общих продаж кормов для кошек и собак.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за ценовой ситуацией и при очередном повышении цен ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования.

Читайте также:

Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России

ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных

В Химках будут производить корм для собак
#россия
#марс
#корм
#фас
#генпрокуратура
#цены
#компании
#скидки
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Энергетики подготовили к половодью в Подмосковье около 180 насосных станций
11 марта 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Почти 180 насосных станций и более 300 аварийных бригад подготовили в компании «Мособлэнерго» к периоду весеннего половодья в Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«К половодью подготовлено 179 насосных станций, включая 69 мотопомп. К работам по ликвидации последствий паводка готовы приступить 303 аварийно-восстановительные бригады, в распоряжении которых есть 573 единицы специальной техники, в том числе 86 мобильных дизельных электростанций», — отмечается в сообщении.
Кроме того, весь персонал прошёл специальную подготовку к действиям в зоне подтоплений, которая включала не только способы ремонта и использования техники и различных специальных приспособлений, но и оказание помощи пострадавшим.

Читайте также:

В Красногорске проверили готовность округа к паводку

Подмосковье ведет активную подготовку к предстоящим паводкам

В двух округах Подмосковья проверили готовность объектов ЖКХ к паводкам
#паводок
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф