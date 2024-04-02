Демограф Ткаченко сравнил приток мигрантов в Россию с «больным желудком»

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В 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что улучшить демографическую ситуацию можно двумя способами — за счет увеличения рождаемости и притока мигрантов в страну. Представители партии «Справедливая Россия — За Правду», в свою очередь, заявили, что миграция не может рассматриваться в качестве фактора, влияющего на демографическую ситуацию.
О том, как же все таки миграционные потоки отражаются на демографии, рассказал директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко.
В разговоре с «Радио 1» специалист отметил, что на демографические процессы в целом воздействуют три ключевых параметра: рождаемость, смертность и миграция. Регулирование миграционных потоков не способно коренным образом повлиять на демографическую ситуацию, считает эксперт. По его мнению, увеличение притока мигрантов будет только «замыливать» проблему низкой рождаемости, давать ложное впечатление о демографической ситуации в стране.
Ткаченко сравнил страну с неблагополучной ситуацией с человеком, который, скажем, отравился. В этом случае не следует нагружать организм дополнительной пищей, так как она будет поступать в неправильно функционирующий организм и не сможет нормально усваиваться.
Специалист напомнил о том, что ещё с 2013 года президент РФ Владимир Путин в своих ежегодных посланиях к Федеральному Собранию говорил о том, что в России должна стать нормой семья с тремя и более детьми. С таким подходом Руслан Ткаченко, сам, кстати, многодетный отец, абсолютно согласен. Он считает, что необходимо создавать условия для того, чтобы молодые семьи стремились обзаводиться детьми, продолжать расширять льготы для многодетных, стимулируя таким образом повышение рождаемости. Именно это по-настоящему поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, а вовсе не приток или отток мигрантов, заключил эксперт.
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В разговоре с «Радио 1» специалист отметил, что на демографические процессы в целом воздействуют три ключевых параметра: рождаемость, смертность и миграция. Регулирование миграционных потоков не способно коренным образом повлиять на демографическую ситуацию, считает эксперт. По его мнению, увеличение притока мигрантов будет только «замыливать» проблему низкой рождаемости, давать ложное впечатление о демографической ситуации в стране.
«Приток мигрантов не решит демографические проблемы среди коренного населения, а только создаст ложное впечатление и помешает объективному отражению ситуации», — подчеркнул эксперт.
Специалист напомнил о том, что ещё с 2013 года президент РФ Владимир Путин в своих ежегодных посланиях к Федеральному Собранию говорил о том, что в России должна стать нормой семья с тремя и более детьми. С таким подходом Руслан Ткаченко, сам, кстати, многодетный отец, абсолютно согласен. Он считает, что необходимо создавать условия для того, чтобы молодые семьи стремились обзаводиться детьми, продолжать расширять льготы для многодетных, стимулируя таким образом повышение рождаемости. Именно это по-настоящему поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, а вовсе не приток или отток мигрантов, заключил эксперт.
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Александр Бойцов