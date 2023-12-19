Путин: Рождаемость в России повысится через три года

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что демографическая волна в России пойдёт вверх через три года, а значит и молодых специалистов станет на 2 млн больше (почти 10 млн). Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас у нас демография идет волнами. Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх. И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас», — цитирует агентство слова российского лидера.
Путин добавил, что на фоне этого перед государством встаёт задача своевременно подготовить для этих людей инфраструктуру, чтобы у них была возможность приходить в профессию "плавно, естественно и чтобы у них всё для этого было".
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