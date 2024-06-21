Эксперт высказался о существовании тёмных сил

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23 июня будет отмечаться праздник Троицы, который, как и любой религиозный праздник, не лишен некоторых суеверий. Кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Борисович Невеев рассказал о заблуждениях, с которыми связана Троица.
«В старину на Троицу было принято считать, что нельзя убираться и мыться, потому что русалки вернулись. Считалось, что можно ослепить или обидеть русалку, если не соблюдать осторожность. Также люди с осторожностью относились к прогулкам после заката солнца в этот день. Однако стоит понимать, что, хотя эти традиции кажутся нам родными и старинными, наши предки тоже могли ошибаться», — рассказал Невеев в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, россияне в XXI веке мы должны верить в русалок и существование физической формы тёмных сил. По его словам, темные силы – это лишь проявление человеческих страстей. Православным стоит бороться с бесами, не давая проникать им в голову и внушать гнев, печаль, уныние и другие дурные мысли.
Троица должна помочь православным задуматься об этом, что станет главным содержанием этого праздника.
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