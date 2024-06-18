Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника

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Православные христиане вскоре будут отмечать один из главных церковных праздников – Троицу. На какой день выпадает торжество в 2024 году и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».
Троица в 2024: какого числа
В 2024 году праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, однако всегда выпадает на 50-й день после Пасхи.
История праздника Святой Троицы
Согласно церковному преданию, на 50-й день после Христова воскресения Святой Дух сошел на апостолов, которые собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. После чудесного явления апостолы заговорили на разных языках и были наделены способностью исцелять и пророчить. Апостолы отправились в разные части света, чтобы рассказать людям о чуде и проповедовать христианство.
День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви.
Суть праздника Святая Троица, традиции
Христиане ассоциируют торжество с освобождением от греха.
В этот день предки устраивали широкие гуляния, плели венки, водили хороводы, пели песни и накрывали столы. Жилье также было принято украшать. В домах пол посыпали свежей травой , а иконы украшают цветами и ветвями березы.
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Гадания на Троицу и поминание усопших
В старину на Троицу было принято гадать. Молодые незамужние девушки клали под подушку ветвь березы и загадывали, чтобы им приснился суженый.
Накануне Троицы принято ходить на кладбища и поминать усопших. Как правило, это происходит в Родительскую субботу. Привести в порядок могилы следует заранее.
Чего нельзя делать на Троицу
Что нужно делать на Троицу
В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. После Божественной литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.
Приметы на Троицу
Святая Троица или Пятидесятница считается днем, когда лето окончательно вступает в свои права. Дождливая погода на праздник сулит обильный урожай хлебов и грибов. Если в церковное торжество угодить под дождь – то желания вскоре сбудутся. Хорошей приметой станет радуга в этот день.
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Анастасия Хохлова