Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник

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В первое воскресенье после Пасхи верующие отмечают праздник Красная горка, который также называют Антипасхой.
В чём смысл этого праздника, какие на Антипасху существуют традиции и приметы, расскажет редакция «Радио 1».
В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны. Красная горка считался преимущественно девичьим праздником.
В первую очередь Красную горку относят к богу плодородия Яриле. Также дату связывают с богиней Ладой — повелительницей увеселительных мероприятий, весны и любви.
Однако священнослужители не считают, что праздник порочен или вреден. Православному человек не зазорно радоваться вступлению весны в силу, возрождению природы ото сна после зимы. Это праздник олицетворяет победу жизни над смертью.
Красная горка относится к «переходящим» праздникам и не имеет конкретной даты. Антипасху праздную в следующее после Пасхи воскресенье. В 2024 году Красная горка выпала на воскресенье 12 мая.
Для православных верующих Антипасха — это торжественное завершение Светлой седмицы. Накануне этого дня, в Светлую субботу, в последний раз служат литургию по пасхальному чину, а перед вечерней службой закрывают Царские врата, стоявшие открытыми всю Светлую седмицу.
На Руси молодёжь, отмечая Красную горку, участвовала в гуляньях, которые продолжались до поздней ночи. Незамужние девушки надевали лучшие наряды, чтобы покрасоваться перед потенциальными женихами, а парни не упускали возможности поближе познакомиться с возможными невестами. Считалось, что пара, которая сложится в праздник Красной горки, будет очень счастлива в семейной жизни.
Проводить праздник дома считалось дурным тоном, а в некоторых регионах даже грехом. Согласно поверью, тот, кто пропустит веселье, никогда не сыграет свадьбу, если же брак состоится, он будет неудачным.
Распространенной забавой на Красную горку было катание крашеных яиц. Молодые люди поднимались на горки и скатывали пасхальное угощение вниз — у кого дальше укатится, тот весь год будет самым здоровым и удачливым.
По древней славянской традиции, в этот день можно начинать венчаться, ведь с этого дня церковь возобновляет проведение таинства после Великого поста. Однако спланировать церемонию лучше заранее, потому что желающих сочетаться церковным браком в праздник очень много.
С Красной горки можно начинать есть мясо, молочные продукты и любую другую пищу, которая была запрещена во время Великого поста.
Православным верующим на Антипасху рекомендуется посетить службу в храме и причаститься. Церковь не рекомендует посещать кладбища в этот день, однако, по славянской традиции почтить память усопших близких следует именно на Антипасху.
В праздник Антипасхи запрещено гадать и проводить другие магические обряды. Также рекомендуется не плакать и не грустить — считается, что так можно навлечь на себя беду.
На Красную горку нельзя надевать старую одежду, совсем наоборот — необходимо нарядиться в самое лучшее, что есть в вашем гардеробе. Неудивительно, что в соответствии с традициями рекомендуется одеться в красный цвет.
Собравшись на Антипасху за семейным столом переедать не рекомендуется. Также строго запрещено выбрасывать еду со стола.
Супругам или влюбленным следует провести день вместе, иначе им грозит расставание в будущем.
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История праздника Красная горка
В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны. Красная горка считался преимущественно девичьим праздником.
В первую очередь Красную горку относят к богу плодородия Яриле. Также дату связывают с богиней Ладой — повелительницей увеселительных мероприятий, весны и любви.
Однако священнослужители не считают, что праздник порочен или вреден. Православному человек не зазорно радоваться вступлению весны в силу, возрождению природы ото сна после зимы. Это праздник олицетворяет победу жизни над смертью.
Как отметят Красную горку в 2024 году
Красная горка относится к «переходящим» праздникам и не имеет конкретной даты. Антипасху праздную в следующее после Пасхи воскресенье. В 2024 году Красная горка выпала на воскресенье 12 мая.
Церковные традиции Красной горки
Для православных верующих Антипасха — это торжественное завершение Светлой седмицы. Накануне этого дня, в Светлую субботу, в последний раз служат литургию по пасхальному чину, а перед вечерней службой закрывают Царские врата, стоявшие открытыми всю Светлую седмицу.
Народные традиции Красной горки
На Руси молодёжь, отмечая Красную горку, участвовала в гуляньях, которые продолжались до поздней ночи. Незамужние девушки надевали лучшие наряды, чтобы покрасоваться перед потенциальными женихами, а парни не упускали возможности поближе познакомиться с возможными невестами. Считалось, что пара, которая сложится в праздник Красной горки, будет очень счастлива в семейной жизни.
Проводить праздник дома считалось дурным тоном, а в некоторых регионах даже грехом. Согласно поверью, тот, кто пропустит веселье, никогда не сыграет свадьбу, если же брак состоится, он будет неудачным.
Распространенной забавой на Красную горку было катание крашеных яиц. Молодые люди поднимались на горки и скатывали пасхальное угощение вниз — у кого дальше укатится, тот весь год будет самым здоровым и удачливым.
Что можно делать на Красную горку
По древней славянской традиции, в этот день можно начинать венчаться, ведь с этого дня церковь возобновляет проведение таинства после Великого поста. Однако спланировать церемонию лучше заранее, потому что желающих сочетаться церковным браком в праздник очень много.
С Красной горки можно начинать есть мясо, молочные продукты и любую другую пищу, которая была запрещена во время Великого поста.
Православным верующим на Антипасху рекомендуется посетить службу в храме и причаститься. Церковь не рекомендует посещать кладбища в этот день, однако, по славянской традиции почтить память усопших близких следует именно на Антипасху.
Чего нельзя делать на Красную горку
В праздник Антипасхи запрещено гадать и проводить другие магические обряды. Также рекомендуется не плакать и не грустить — считается, что так можно навлечь на себя беду.
На Красную горку нельзя надевать старую одежду, совсем наоборот — необходимо нарядиться в самое лучшее, что есть в вашем гардеробе. Неудивительно, что в соответствии с традициями рекомендуется одеться в красный цвет.
Собравшись на Антипасху за семейным столом переедать не рекомендуется. Также строго запрещено выбрасывать еду со стола.
Супругам или влюбленным следует провести день вместе, иначе им грозит расставание в будущем.
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Евгения Парфентьева