Радио1
Главная / Новости / Общество/ Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник

Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник

12 мая в России отметят праздник Красная горка или Антипасха
11 мая 2024, 13:03
Фото: iStock/artplus

Фото: iStock/artplus

В первое воскресенье после Пасхи верующие отмечают праздник Красная горка, который также называют Антипасхой.
В чём смысл этого праздника, какие на Антипасху существуют традиции и приметы, расскажет редакция «Радио 1».

История праздника Красная горка




В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны. Красная горка считался преимущественно девичьим праздником.

В первую очередь Красную горку относят к богу плодородия Яриле. Также дату связывают с богиней Ладой — повелительницей увеселительных мероприятий, весны и любви.

Однако священнослужители не считают, что праздник порочен или вреден. Православному человек не зазорно радоваться вступлению весны в силу, возрождению природы ото сна после зимы. Это праздник олицетворяет победу жизни над смертью.

Как отметят Красную горку в 2024 году


Красная горка относится к «переходящим» праздникам и не имеет конкретной даты. Антипасху праздную в следующее после Пасхи воскресенье. В 2024 году Красная горка выпала на воскресенье 12 мая.

Церковные традиции Красной горки


Для православных верующих Антипасха — это торжественное завершение Светлой седмицы. Накануне этого дня, в Светлую субботу, в последний раз служат литургию по пасхальному чину, а перед вечерней службой закрывают Царские врата, стоявшие открытыми всю Светлую седмицу.

Народные традиции Красной горки


На Руси молодёжь, отмечая Красную горку, участвовала в гуляньях, которые продолжались до поздней ночи. Незамужние девушки надевали лучшие наряды, чтобы покрасоваться перед потенциальными женихами, а парни не упускали возможности поближе познакомиться с возможными невестами. Считалось, что пара, которая сложится в праздник Красной горки, будет очень счастлива в семейной жизни.

Проводить праздник дома считалось дурным тоном, а в некоторых регионах даже грехом. Согласно поверью, тот, кто пропустит веселье, никогда не сыграет свадьбу, если же брак состоится, он будет неудачным.

Распространенной забавой на Красную горку было катание крашеных яиц. Молодые люди поднимались на горки и скатывали пасхальное угощение вниз — у кого дальше укатится, тот весь год будет самым здоровым и удачливым.

Что можно делать на Красную горку


По древней славянской традиции, в этот день можно начинать венчаться, ведь с этого дня церковь возобновляет проведение таинства после Великого поста. Однако спланировать церемонию лучше заранее, потому что желающих сочетаться церковным браком в праздник очень много.

С Красной горки можно начинать есть мясо, молочные продукты и любую другую пищу, которая была запрещена во время Великого поста.

Православным верующим на Антипасху рекомендуется посетить службу в храме и причаститься. Церковь не рекомендует посещать кладбища в этот день, однако, по славянской традиции почтить память усопших близких следует именно на Антипасху.

Чего нельзя делать на Красную горку


В праздник Антипасхи запрещено гадать и проводить другие магические обряды. Также рекомендуется не плакать и не грустить — считается, что так можно навлечь на себя беду.

На Красную горку нельзя надевать старую одежду, совсем наоборот — необходимо нарядиться в самое лучшее, что есть в вашем гардеробе. Неудивительно, что в соответствии с традициями рекомендуется одеться в красный цвет.

Собравшись на Антипасху за семейным столом переедать не рекомендуется. Также строго запрещено выбрасывать еду со стола.

Супругам или влюбленным следует провести день вместе, иначе им грозит расставание в будущем.

Читайте также:

Нельзя пить чай с мёдом — будут липнуть плохие люди: Как в России отмечают Берёзосок

Страстная пятница 2024: что нельзя делать в самый строгий день Великого поста

Ссориться со свекровью и ловить ласточек: что нельзя делать в церковный праздник 9 мая
#пасха
#церковь
#праздник
Школьников Подмосковья пригласили на спектакль «Ленинградский щелкунчик»
В Московском губернском театре представят спектакль «Ленинградский щелкунчик»
11 мая 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Московский губернский театр представит благотворительный детский военно-исторический спектакль «Ленинградский щелкунчик». Премьера состоится 26 мая в 14:00.
Как сообщили «Радио 1» в АНО «Хранители времён», спектакль посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основе сюжета лежит реальная история, когда весной 1943 года осаждённый Ленинград подвергся нашествию крыс, с которым помогли справиться кошки из Ярославля и Сибири.

Организаторы приглашают на спектакль воспитанников детских домов и приютов, детей из многодетных семей и семей участников СВО, учащихся кадетских корпусов и школьников Подмосковья.

Отмечается, что спектакль позволит привить детям любовь к родине, расскажет о дружбе, любви, самоотверженности, верности и заботе.

Читайте также:

Школьников и студентов Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «Большая перемена»

Для подмосковных школьников доступны курсы по искусственному интеллекту и лингвистике

Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»
#московский губернский театр
#спектакль
#подмосковье
#блокада ленинграда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Между ушей, а не между ног: Сексолог рассказал, почему женщина не может достичь оргазма
11 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/sirawit99

Ярославский сексолог Юрий Андреев назвал причины, из-за которых женщины не могут достичь оргазма. Об этом сообщает 76.ru.
По словам специалиста, оргазм является достаточно сложным психофизиологическим процессом, который происходит в головном мозге, «между ушей, а не между ног, как думают многие». Андреев отметил, что женщины более чувствительны, им крайне важна эмоциональная близость, по этим причинам гармония в отношениях с мужчиной особенно влияет на оргазм. Если в паре присутствуют конфликты, ссоры, неуважение друг к другу, то женщина не сможет раскрыть свои настоящие чувства и, в том числе, свой оргазм.

Сексолог рассказал, что оргазм характеризуется спазмами наружной части влагалища, длительность которых может составлять от 3 до 20 секунд. По локализации оргазм делится на клиторальный — его испытывает порядка 70–80% женщин, вагинальный — 10–15% и смешанный вид оргазма — 5–10% женщин.

Андреев подчеркнул, что одной из самых важных сексуальных стадий на пути к оргазму является прелюдия, процесс возбуждения, в котором задействованы все анализаторы чувств человека. В этой стадии интимных отношений особенно важны правильные мысли и настрой, что поможет испытать максимальное количество удовольствия.

Специалист заявил, что женщина может не всегда испытывать оргазм, что расценивается и как норма, и как патология. В этом аспекте важное значение имеет само отношение женщины к получению удовольствия, добавил Андреев. При этом продолжительность полового акта не всегда может влиять на оргазм.

Читайте также:

«Поставила смертельный диагноз»: писательница отомстила фанату за непрошенное фото пениса

Восьмиклассница забеременела от 22-летнего парня в Тверской области

В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
#норма
#женщина
#диагноз
#секс
#специалисты
#любовь
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд
11 мая 2024, 11:09

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Японское правительство планирует уничтожить около 77% неиспользованных пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 1,93 миллиарда долларов, которые были приобретены во время активной фазы пандемии. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Уточняется, что некоторое время назад Япония приобрела лекарства для 5,6 млн человек. На сегодняшний день неиспользованными остались препараты для примерно 4,3 млн человек.

Согласно информации источника, оставшиеся лекарственные средства будут уничтожены по мере истечения срока годности.

Напомним, Япония с мая прошлого года понизила категорию коронавирусной инфекции до самой низкой, к которой, в том числе, относятся сезонный грипп и сифилис.

Ранее сообщалось, что в Бельгии 17 мая пройдет заседание суда, на котором определят подсудность иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен обвиняют в коррупции при проведении закупок вакцины от Covid-19.

Читайте также:

Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Врач заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США

Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью
#минздрав
#лекарства
#грипп
#япония
#препараты
#болезни
#covid-19
#коронавирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солиста HammAli & Navai Бакирова разыскивают приставы из-за миллионных долгов его фирмы
11 мая 2024, 10:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долгов его фирмы, которые составляют более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что данную сумму задолжала компания ООО «Скар Трейдинг». Согласно документации, фирма занимается множеством сфер: от строительства до продажи книг и напитков.

Исполнитель стал её совладельцем несколько лет назад, однако дела у фирмы шли плохо. В 2023 году ООО «Скар Трейдинг» понесла убытки в размере 617 тысяч рублей, а вдобавок — множество долгов. Большинство из них — штрафы за административные правонарушения.

По данным источника, 700 тысяч рублей с компании Бакирова взыскивает Департамент мировых судей столицы. Предположительно, это долги по госпошлинам.

Читайте также:

Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента

Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности

Посол Израиля заявила, что Пугачева и другие артисты из РФ интегрировались в стране
#долги
#компании
#штрафы
#правонарушения
#рф
#певец
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик
11 мая 2024, 10:48

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик, сообщение от президента опубликовано на официальном сайте Кремля.
«11 мая 2014 года – поистине судьбоносный для Донбасса день. В ходе референдума люди в патриотическом порыве поддержали создание Донецкой Народной Республики, показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота», — сообщается в телеграмме от имена президента жителям Донецкой Народной Республики.

Владимир Путин напомнил, что народ Донбасса храбро отражал агрессию киевского режима на протяжение долгих восьми лет, и в 2022 году получил возможность вернуться к своей Родине — России.

Глава российского государства отметил, что сегодня как Донецкая, так и Луганская Народные Республики являются полноправными субъектами Российской Федерации.

Путин выразил уверенность, что вместе мы сможем пройти через все испытания и добиться окончательного освобождения русской земли.

Читайте также:

Владимир Путин ввел новое почетное звание

Владимир Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений

Путин: Правду о Второй мировой войне на Западе пытаются исказить
#днр
#лнр
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер известный американский математик и инвестор Саймонс
В возрасте 86 лет умер основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Саймонс
11 мая 2024, 10:31

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский математик, инвестор, основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом говорится на сайте его фонда.
Уточняется, что Саймонс скончался в пятницу, 10 мая в Нью-Йорке. Причина смерти инвестора не уточняется.

Американский миллиардер Джим Саймонс основал инвестиционную компанию Renaissance Technologies в 1982 году. Он также использовал математический алгоритм для торговли на бирже.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы.

Читайте также:

Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина

Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мертвым в Москве

Умерла актриса Нарциса Хирш, создатель «экспериментального эротического кино»
#сша
#смерть
#предприниматель
#бизнесмен
#компании
#математика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв рассказал о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»
Воробьёв: Пока точно неизвестно, что будет на месте «Крокус Сити Холла»
11 мая 2024, 08:15

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высказался о дальнейшей судьбу пострадавшего в теракте «Крокус Сити Холла».
В интервью для РИА Новости Воробьёв заявил, что пока ещё рано говорить, что будет на месте разрушенного «Крокуса».

Напомним, страшная трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.

По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек. Эта трагедия стала крупнейшей в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.

Читайте также:

RT презентовал фильм «Крокус. Общая боль»

Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста

Советник главы ДНР: Украинские службы стоят за нападением на «Крокус»
#андрей воробьёв
#подмосковье
#красногорск
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла предпоследнего уровня мощности
Лаборатория ИКИ РАН: на Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G4
11 мая 2024, 07:50

Фото: iStock/murat4art

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что на Земле началась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что шторм может продолжаться от двадцати до сорока часов. При магнитных бурях подобного уровня могут возникнуть серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые проблемы со спутниковой и радиочастотной навигацией.

По словам Богачева, имеется 15% вероятность, что уровень магнитной бури повысится до G5 впервые с 2005 года.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю.

Читайте также:

Головные боли и слабость: на Землю надвигается мощная магнитная буря, как защититься

Терапевт Тимощенко: здоровый сон и отказ от алкоголя победят магнитную бурю

Стало известно, как подготовиться к наступающей магнитной буре
#сон
#шторм
#нарушения
#терапевт
#магнитные бури
#здоровье
#электричество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных места в российских вузах
11 мая 2024, 06:15

Фото: Официальный сайт Кремля

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть бюджетные квоты для вузов, передает информационное агентство ТАСС.
Он подчеркнул необходимость создания долгосрочных механизмов.

«Чтобы выпускники [вузов] отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», – отметил Мишустин.

По его словам, необходимо повышать качество образования на всех уровнях. Он уточнил, что решить эту задачу планируется с помощью ряда инициатив.

«"Приоритет-2030", передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов», – перечислил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что главная задача – обеспечить экипировкой участников специальной военной операции (СВО) и принести пользу им и их семьям. Он отметил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».

Читайте также:

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России

Михаил Мишустин назначен председателем правительства России

Мишустин заявил о продлении программы маткапитала
#михаил мишустин
#образование
#обучение
#учёба
#сво
#премьер-министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф