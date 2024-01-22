Эксперт ЖКХ Широков предложил расселить россиян из их квартир в арендное жилье

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Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Широков рассказал в беседе с aif.ru, что массовая приватизация оказалась главной ошибкой 1990-х годов.
По словам эксперта, приватизация породила класс «нищих собственников», которые не могут платить за содержание квартиры суммы, необходимые для ее поддержания в нормальном состоянии. Широков отметил, что платежи за содержание общедомового имущества должны быть минимум в 4 раза больше нынешних.
Эксперт по ЖКХ считает, что платеж в 25 рублей за квадратный метр в месяц следует повысить до 100 рублей. Он также добавил, что при современной российской экономике большая часть граждан страны должна брать жилье в аренду.
Ранее сообщалось, что приватизировать муниципальное жильё в Подмосковье теперь можно в режиме онлайн. Для этого просто подать электронное заявление на региональном портале госуслуг.
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Эксперт по ЖКХ считает, что платеж в 25 рублей за квадратный метр в месяц следует повысить до 100 рублей. Он также добавил, что при современной российской экономике большая часть граждан страны должна брать жилье в аренду.
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Екатерина Коршунова