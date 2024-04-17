Эксперты «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России

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В I квартале текущего года средние зарплатные предложения по всей стране увеличились на восемь процентов и составили 59 927 рублей в месяц при полном рабочем дне. На «Авито» выяснили, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в России.
Специалисты изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих и линейных профессий, по которым работодатели предлагают среднюю заработную плату свыше ста тысяч рублей. Какие вакансии попали в данный рейтинг рассказали «Радио 1» эксперты сервиса «Авито Работа».
В I квартале этого года среди рабочих и линейных специалистов самыми высокооплачиваемыми стали водители-дальнобойщики. Их средняя заработная плата при полном рабочем дне составила 170 494 рубля. Второе место рейтинга занимают фрезеровщики со средним окладом 136 151 рубль. Замыкают тройку лидеров бурильщики — 113 457 рублей.
Рассматривая более массовые офисные вакансии, самые высокие средние зарплатные предложения специалисты сервиса выявили у агентов по недвижимости — 135 179 рублей, аналитиков — 99 833 рубля и менеджеров по развитию — 95 556 рублей. Примечательно, что в категорию профессий «аналитики» входят финансовые аналитики, аналитики продаж и иные специальности.
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В I квартале этого года среди рабочих и линейных специалистов самыми высокооплачиваемыми стали водители-дальнобойщики. Их средняя заработная плата при полном рабочем дне составила 170 494 рубля. Второе место рейтинга занимают фрезеровщики со средним окладом 136 151 рубль. Замыкают тройку лидеров бурильщики — 113 457 рублей.
«У высококвалифицированных офисных специалистов, которые занимаются умственным трудом, например, IT-специалистов или ведущих инженеров, уровень зарплаты может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Однако, как правило, зарплатные предложения для них не указываются в вакансиях, а обсуждаются по итогам собеседования, исходя от запросов сотрудников», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Рассматривая более массовые офисные вакансии, самые высокие средние зарплатные предложения специалисты сервиса выявили у агентов по недвижимости — 135 179 рублей, аналитиков — 99 833 рубля и менеджеров по развитию — 95 556 рублей. Примечательно, что в категорию профессий «аналитики» входят финансовые аналитики, аналитики продаж и иные специальности.
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Екатерина Коршунова