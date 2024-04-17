Для малого и среднего бизнеса Подмосковья проведут вебинар по налогам

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Вебинар на тему «МСП и налоги: на пороге перемен» проведут в четверг, 25 апреля, для собственников и руководителей бизнеса в Московской области, мероприятие организуют по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимира Головнёва, сообщает пресс-служба аппарата регионального бизнес-омбудсмена.
«В ходе вебинара будут затронуты следующие темы: стоит ли ожидать повышения критериев малого и среднего предпринимательства (МСП) и лимита выручки по упрощённой системе налогообложения (УСН), что такое «МСП+», правила работы с самозанятыми — техника безопасности и судебная практика, а также смогут ли люди, использующие УСН получить статус плательщика НДС», — говорится в сообщении.Кроме того, участникам вебинара расскажут о дроблении бизнеса и о переходном налоговом режиме.
Спикером на вебинаре станет глава практики нормотворчества и регуляторных инициатив бюро налоговых консультаций МЭФ LEGAL Вадим Зарипов.
Для участия в вебинаре необходимо пройти онлайн-регистрацию. Вопросы можно будет задавать непосредственно на вебинаре — в чате или заранее отправить по электронной почте на адрес: ombudsmenmo@ya.ru, в теме письма надо будет написать «ВЕБИНАР «МСП и налоги».
Вебинар начнётся в 11:00. Всем зарегистрировавшимся после окончания мероприятия будет доступная видеозапись.
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