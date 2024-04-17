МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах

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Международный валютный фонд выступил с улучшенным прогнозом по росту экономики Российской Федерации на 2024 и 2025 годы. Информация об этом указана в опубликованном докладе организации.
В 2024 году МВФ ожидает роста ВВП России на 3,2%, что на 0,6% выше прогноза в январе на уровне 2,6%. Помимо этого, МВФ также улучшил прогноз по росту российской экономики на 2025 год. Ожидается, что рост составит 1,8%. Это на 0,7% больше январского прогноза в 1,1%.
Эксперты фонда ожидают инфляцию в России по итогам этого года около 6,9%, а в следующем году — 4,5%.
Ранее сообщалось, что американские санкции в отношении алюминия затронут примерно треть экспорта «Русала». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак