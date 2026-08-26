Эксперты дали советы по выбору подарков для учителей на 1 сентября

26 августа 2026, 13:50

Специалист маркетплейса Раева: учителю математики можно подарить 3D-пазл

Фото: iStock/vlad_karavaev

При выборе презента для учителя на День знаний можно найти связь с его предметом или дополнить универсальный подарок тематической деталью, чтобы избежать формальностей. Такой совет дала специалист маркетплейса Flowwow Анастасия Раева.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что в качестве подарка для учителя математики подойдет головоломка или 3D-пазл. А преподавателю биологии можно подарить набор для составления флорариума или выращивания микрозелени.





«Преподавателю физики можно выбрать термокружку с отображением температуры напитка, а учителю географии — скретч-карту путешествий или дневник с местами для фотографий и заметок о поездках. Такие варианты связаны с конкретными специальностями, но не говорят об этом в лоб», — уточнила Раева.

«Далее — косметика, парфюм и одежда. Это вещи, которые сильно зависят от личного вкуса. Даже дорогой парфюм может оказаться совершенно не подходящим конкретному человеку, а выбирать одежду для учителя за него и вовсе не стоит», — добавил Ахмадуллин.