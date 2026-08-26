Эксперты дали советы по выбору подарков для учителей на 1 сентября
Специалист маркетплейса Раева: учителю математики можно подарить 3D-пазл
При выборе презента для учителя на День знаний можно найти связь с его предметом или дополнить универсальный подарок тематической деталью, чтобы избежать формальностей. Такой совет дала специалист маркетплейса Flowwow Анастасия Раева.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что в качестве подарка для учителя математики подойдет головоломка или 3D-пазл. А преподавателю биологии можно подарить набор для составления флорариума или выращивания микрозелени.
«Преподавателю физики можно выбрать термокружку с отображением температуры напитка, а учителю географии — скретч-карту путешествий или дневник с местами для фотографий и заметок о поездках. Такие варианты связаны с конкретными специальностями, но не говорят об этом в лоб», — уточнила Раева.
Тем временем педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин в беседе с RT призвал не дарить учителям на 1 сентября алкоголь, поскольку он не связан с их профессиональной деятельностью и может поставить человека в неловкое положение.
Кроме того, эксперт обратил внимание на букеты цветов. Так, по его словам, одновременно 30 букетов скорее станут для педагога логистической проблемой, а не приятным сюрпризом.
«Далее — косметика, парфюм и одежда. Это вещи, которые сильно зависят от личного вкуса. Даже дорогой парфюм может оказаться совершенно не подходящим конкретному человеку, а выбирать одежду для учителя за него и вовсе не стоит», — добавил Ахмадуллин.
Он также посоветовал не выбирать в качестве подарков для учителей сувениры с символикой профессии и слишком дорогие предметы, чтобы не создавать ощущение обязательства.