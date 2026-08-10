Россиянам назвали варианты подарков для учителей на 1 сентября
Фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству станут отличными подарками для учителей к началу нового учебного года. Об этом «Москве 24» сообщила специалист по этикету Екатерина Богачева.
Богачева предложила заменить множество букетов для педагогов на один общий от класса. Также она порекомендовала дарить подарки, сделанные руками учеников.
Учителя часто жалуются на то, что им трудно нести домой большое количество цветов, отметила специалист. Однако для первоклассников традиция приносить отдельные букеты от каждого ученика остаётся актуальной.
В этикете подходящих подарков для преподавателей указаны фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Если учитель преподаёт литературу, то сейчас можно найти множество привлекательных изданий, которые обязательно порадуют его, поделилась Богачева. Также можно преподнести наборы сладостей, если они оформлены эстетично и собраны в кондитерской.
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