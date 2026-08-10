Россиянам назвали варианты подарков для учителей на 1 сентября

10 августа 2026, 10:50

Специалист Богачева: фарфор и книги можно подарить учителям на 1 сентября

Фото: iStock/Drazen Zigic

Фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству станут отличными подарками для учителей к началу нового учебного года. Об этом «Москве 24» сообщила специалист по этикету Екатерина Богачева.