Эксперты объяснили, почему пик рождаемости в России приходится на лето

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Доход семьи является важнейшим фактором для выбора месяца рождения ребёнка. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, о чём сообщает РБК.
Так, чем выше доход семьи, тем чаще рождение ребёнка планируется на летнее время. В период с 2000 по 2022 годы большинство российских детей появились на свет в июле и августе.
Такая тенденция наблюдается в регионах с высоким уровнем жизни, а также преимущественно с городским населением.
Также, по результатам исследования, дети, рождённые в марте, как правило живут в регионах с суровым климатом. Это, например Ненецкий автономный округ, Коми, Томская область.
Смещение пиков рождения на осень происходит в южных регионах, таких как Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия.
Исследователи убеждены, что сезонность рождаемости обусловлена социальными, социально-демографическими, экологическими и биологическими факторами.
В заключение отмечается, что планирование рождения ребёнка на лето крайне полезно и выгодно для матери. Она сможет проводить больше времени на свежем воздухе, включить в свой рацион питания свежие фрукты, овощи и ягоды, что положительно скажется и на её здоровье, и на здоровье ребёнка.
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Такая тенденция наблюдается в регионах с высоким уровнем жизни, а также преимущественно с городским населением.
Смещение пиков рождения на осень происходит в южных регионах, таких как Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия.
Исследователи убеждены, что сезонность рождаемости обусловлена социальными, социально-демографическими, экологическими и биологическими факторами.
В заключение отмечается, что планирование рождения ребёнка на лето крайне полезно и выгодно для матери. Она сможет проводить больше времени на свежем воздухе, включить в свой рацион питания свежие фрукты, овощи и ягоды, что положительно скажется и на её здоровье, и на здоровье ребёнка.
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Анастасия Чинкова