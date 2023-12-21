Врач Башмакова: Запрет абортов не решит проблему рождаемости в стране

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Запрет абортов не решит проблему рождаемости в России, об этом заявила заслуженный врач РФ, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова в интервью для «РИА Новости».
«Запретом абортов проблему повышения рождаемости не решить. Почему? Да потому, что любая женщина принимает такое решение очень непросто. Это операция, которая может покалечить репродуктивную функцию», — отметила Башмакова.
Врач подчеркнула, что если женщина не желает становиться матерью, то сделает аборт в любом случае, только не в стенах клиник, а на дому, в непригодных для этого условиях. Башмакова напомнила, что опыт такой практики уже был после Великой Отечественной войны, и единственное, к чему он привёл — это рост криминальных абортов, заболеваний и осложнений у женщин, которые перенесли некачественную процедуру.
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Евгения Парфентьева