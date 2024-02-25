Эксперты: полностью избавиться от пластика в упаковке не удастся никогда

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Полностью избавиться от пластика в упаковке продуктов невозможно. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.
Активно распространяется информация о содержании наночастиц микропластика в организмах животных. Учёные по всему миру проводят исследования, которые направлены на выявление этих частиц, их анализ и поиск решения проблемы.
Полностью избавиться от пластика в упаковке невозможно, однако важно найти технологии для создания биоразлагаемых пластмассовых тар, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
При этом изготовление такого «безопасного» пластика крайне удорожает стоимость конечного продукта. Однако существуют технологии применения кукурузы и картофеля, как основного материала для таких контейнеров, рассказала доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Анна Цветкова.
При этом эксперты убеждены, что в настоящее время экологичность упаковки используется исключительно в целях маркетинга.
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Полностью избавиться от пластика в упаковке невозможно, однако важно найти технологии для создания биоразлагаемых пластмассовых тар, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.
При этом эксперты убеждены, что в настоящее время экологичность упаковки используется исключительно в целях маркетинга.
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Анастасия Чинкова