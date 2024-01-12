Мясников: «Пластик действительно внутри нас»

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что частицы микропластика есть в организме человека, и они могут быть опасны для нашего здоровья.
«Пластик действительно внутри нас. И его у нас много. И в лёгких, и в крови. Всё это результат загрязнения окружающей среды. Но младенческие писки «зелёных», которые, кстати, не понимают альтернативу, ничего изменить не смогут», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Он отметил, что медиком пока точно неизвестно, какие именно заболевания могут вызывать частицы микропластика внутри нас. Предполагается, что они способствуют образованию онкологии и проблемам щитовидной железы, а также облегчают попадание в организм вирусов и бактерий. По словам Мясникова, исправить такую ситуацию могут помочь только совместные действия соответствующих ведомств всех стран.
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