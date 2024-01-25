С 1 февраля по 1 апреля пройдет Всероссийская акция проекта «Пластик рулит»

Фото: istock / Julia Klueva
В России состоится первая всероссийская акция проекта «Пластик рулит» по сбору пластика для помощи пострадавшим в Дорожно-транспортных происшествиях. Акция приурочена ко Всемирному дню некоммерческой организаций.
Целью проекта является привлечения общества к экологической культуре и сбору пластикового вторичного сырья, направленное на снижение ущерба экологии от пластиковых отходов. Также мероприятие организованно для привлечения внимания водителей, пешеходов и пассажиров к проблеме аварий и оказание помощи пострадавшим.
«Пластик рулит» заставляет задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также обращает внимание на культуру поведения на дорогах.
Мероприятие проходит 1 февраля по 1 апреля 2024 года.
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«Пластик рулит» заставляет задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также обращает внимание на культуру поведения на дорогах.
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Алина Юрчак