Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны

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Новые китайские автомобили начали вытеснять с мирового рынка крупные западные бренды. Об этом сообщает таблоид Telegraph. Даже легендарные концерны не выдерживает конкуренцию с «китайцами», несмотря на заградительные санкции.
Западные концерны оказались не готовы к стремительному развитию китайского автопрома, из-за чего автогиганты начали нести убытки на китайском и мировом рынках. Непосредственно в России водители пересели на автомобили из Китая после ухода западных и японских авто. То же развитие событий прогнозируют и в других странах.
Китайский автопром длительное время не мог вытеснить «японцев» и «немцев» даже на собственном рынке в КНР – поворотный момент произошел в 2019 году.
Легендарные автогиганты проспали Китай
«Все изменилось за одну ночь, как по волшебству, когда с конвейера завода в Шанхае сошла первая Tesla», – сказал автоэксперт Майкл в эфире американского канала.
Именно это событие, по мнению экспертов, изменило отношение потребителей к электромобилям, а стимулировало китайских производителей. Еще повлияли не успевшие среагировать на событие западные бренды и ковидные ограничения из-за которых Китай не посещали сторонние менеджеры, и не отслеживали перемены. Когда ограничения сняли – местный автопром уже успел вытеснить конкурентов.
Сейчас западные автогиганты переживают не лучшие дни. В начале сентября о предстоящем закрытии заводов в Европе из-за снижения продаж впервые сообщил Volkswagen. Доход Toyota во втором квартале 2024 года упал на 73%. BMW готовится закрыть год с финансовыми потерями, а General Motors уже ушли в убыток. Заводы в КНР закрыли или сократили Ford, Honda, Hyundai и Mitsubishi.
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Лия Мурадьян