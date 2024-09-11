Автоэксперт Моржаретто предрёк автопрому ЕС участь Детройта

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Автоэксперт Игорь Моржаретто высказал мнение о том, что политика стран Евросоюза, в том числе и в отношении России, привела автопромышленность региона в упадок.
По словам специалиста, автопром Европы рискует повторить судьбу промышленных центров США Детройта, которые фактически пришли в упадок и стали «призраками».
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автокредит может принести много серьёзных проблем.
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«Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики — одна из них. Европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А «зелёная» экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели и с подорожавшими энергоносителями», — добавил в беседе с Газета.ру Моржаретто.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автокредит может принести много серьёзных проблем.
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Мелисса Тимофеева