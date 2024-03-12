«Еле ноги унесла»: россиянка рассказала о свидании с турком

Фото: iStock/PeopleImages
Российская туристка побывала в Стамбуле и рассказала в беседе с «Лентой.ру» о свидании с местным жителем.
Девушка начала свою историю с того, что решила месяц пожить в Стамбуле. В один из дней она познакомилась в ресторане с местным жителем по имени Махмут. Они разговорились, прогулялись и обменялись телефонами.
После этой встречи молодой человек начал просто «бомбардировать» девушку сообщениями. Сначала россиянку «подбешивала» такая настойчивость, но потом ей понравилось, что иностранец был общительным, заботливым и даже первое время «практически смотрел ей в рот».
Затем ситуация начала стремительно ухудшаться. Мужчина постоянно ревновал девушку, просматривал её телефон, на всё обижался. Но когда факт измены был опровергнул, он повёз её в Дубай, чтобы загладить свою вину.
Однако на курорте ситуация лишь обострилась. В один из вечеров Махмут резко заявил, что в эту минуту может пойти и переспать с любой девушкой. Россиянка за словом в карман не полезла и в ответ выпалила, что спокойно может сделать тоже самое.
Такое заявление от девушки вывело Махмута из себя. Он схватил её за шею и начал душить. Девушке кое-как удалось утихомирить мужчину и уложить его спать. Сама же в это время быстро собрала вещи и уехала.
Девушка очень боялась, что молодой человек будет преследовать её, но, к счастью, всё обошлось.
Читайте также:
Сексолог назвала опасность секса на первом свидании
Свидание с девушкой из «Дайвинчика» закончилось для 17-летнего студента изнасилованием
Возраст – не помеха: женщины за 70 лет рассказали о своей интимной жизни
После этой встречи молодой человек начал просто «бомбардировать» девушку сообщениями. Сначала россиянку «подбешивала» такая настойчивость, но потом ей понравилось, что иностранец был общительным, заботливым и даже первое время «практически смотрел ей в рот».
Однако на курорте ситуация лишь обострилась. В один из вечеров Махмут резко заявил, что в эту минуту может пойти и переспать с любой девушкой. Россиянка за словом в карман не полезла и в ответ выпалила, что спокойно может сделать тоже самое.
Такое заявление от девушки вывело Махмута из себя. Он схватил её за шею и начал душить. Девушке кое-как удалось утихомирить мужчину и уложить его спать. Сама же в это время быстро собрала вещи и уехала.
Девушка очень боялась, что молодой человек будет преследовать её, но, к счастью, всё обошлось.
Читайте также:
Сексолог назвала опасность секса на первом свидании
Свидание с девушкой из «Дайвинчика» закончилось для 17-летнего студента изнасилованием
Возраст – не помеха: женщины за 70 лет рассказали о своей интимной жизни
Анастасия Чинкова