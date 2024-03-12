Возраст – не помеха: женщины за 70 лет рассказали о своей интимной жизни

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Бытует мнение, что пожилые люди уже не мечтают о любви и не думают о сексе. Но женщины в возрасте за 70 лет развеяли этот миф и поделились в интервью изданию Daily Mail историями из своей интимной жизни.
74-летняя Элейн Кингетт рассказала, что всё ещё испытывает сексуальное влечение и мечтает встретить партнёра. Женщина 30 лет была счастлива в браке с мужем, который умер в 53-летнем возрасте. Гормональная перестройка, которая происходит с каждой женщиной с годами, не повлияла на либидо Кингетт. Она поделилась, что с 50 до 60 лет принимала заместительную гормональную терапию, а воображение и вибратор помогали её снимать сексуальное напряжение.
Кингетт родила трёх детей, перенесла рак молочной железы, сердечный приступ, носит слуховой аппарат и очки, а также борется с остеоартритом. Но, несмотря на это, она всё ещё мечтает встретить того самого мужчину, с которым проведёт остаток своей жизни.
Лейт встретила свою любовь после 70 лет, до этого она жила в браке с другим мужчиной. Окружающие осудили её за такой шаг, едва не назвав извращенкой. Однако женщина убеждена, что любовь не зависит от возраста, поскольку она одинаково прекрасна и в молодом возрасте, и в зрелом.
80-летняя Лиз Ходжкинсон поделилась, что либидо многих пожилых мужчин не страдает с возрастом. Однако она сама столкнулась с иной ситуацией. С годами секс превратился для неё в смутное воспоминание, при том, что она ведёт активный образ жизни. Но, несмотря на это, женщина призналась, что всё ещё готова к новым романтическим приключениям.
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Кингетт родила трёх детей, перенесла рак молочной железы, сердечный приступ, носит слуховой аппарат и очки, а также борется с остеоартритом. Но, несмотря на это, она всё ещё мечтает встретить того самого мужчину, с которым проведёт остаток своей жизни.
«Секс в 74 года может быть таким же восхитительным, как в 50 или 60 лет, и я не хочу покидать эту землю, никогда больше не испытав этой эйфории», – поделилась она.Следующая собеседница издания – 84-летняя телеведущая и писательница Прю Лейт – живёт в счастливом браке с мужем. Она поделилась, что в обществе сформировались неправильные стереотипы об интимной жизни пожилых людей. Так, многие убеждены, что такие люди не выходят из дома и исключительно занимаются хозяйством.
Лейт встретила свою любовь после 70 лет, до этого она жила в браке с другим мужчиной. Окружающие осудили её за такой шаг, едва не назвав извращенкой. Однако женщина убеждена, что любовь не зависит от возраста, поскольку она одинаково прекрасна и в молодом возрасте, и в зрелом.
80-летняя Лиз Ходжкинсон поделилась, что либидо многих пожилых мужчин не страдает с возрастом. Однако она сама столкнулась с иной ситуацией. С годами секс превратился для неё в смутное воспоминание, при том, что она ведёт активный образ жизни. Но, несмотря на это, женщина призналась, что всё ещё готова к новым романтическим приключениям.
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Анастасия Чинкова