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Возраст – не помеха: женщины за 70 лет рассказали о своей интимной жизни

Daily Mail: пожилые женщины рассказали о своей интимной жизни
12 марта 2024, 09:48
Фото: iStock/InnerVisionPRO

Фото: iStock/InnerVisionPRO

Бытует мнение, что пожилые люди уже не мечтают о любви и не думают о сексе. Но женщины в возрасте за 70 лет развеяли этот миф и поделились в интервью изданию Daily Mail историями из своей интимной жизни.
74-летняя Элейн Кингетт рассказала, что всё ещё испытывает сексуальное влечение и мечтает встретить партнёра. Женщина 30 лет была счастлива в браке с мужем, который умер в 53-летнем возрасте. Гормональная перестройка, которая происходит с каждой женщиной с годами, не повлияла на либидо Кингетт. Она поделилась, что с 50 до 60 лет принимала заместительную гормональную терапию, а воображение и вибратор помогали её снимать сексуальное напряжение.

Кингетт родила трёх детей, перенесла рак молочной железы, сердечный приступ, носит слуховой аппарат и очки, а также борется с остеоартритом. Но, несмотря на это, она всё ещё мечтает встретить того самого мужчину, с которым проведёт остаток своей жизни.


«Секс в 74 года может быть таким же восхитительным, как в 50 или 60 лет, и я не хочу покидать эту землю, никогда больше не испытав этой эйфории», – поделилась она.
Следующая собеседница издания – 84-летняя телеведущая и писательница Прю Лейт – живёт в счастливом браке с мужем. Она поделилась, что в обществе сформировались неправильные стереотипы об интимной жизни пожилых людей. Так, многие убеждены, что такие люди не выходят из дома и исключительно занимаются хозяйством.

Лейт встретила свою любовь после 70 лет, до этого она жила в браке с другим мужчиной. Окружающие осудили её за такой шаг, едва не назвав извращенкой. Однако женщина убеждена, что любовь не зависит от возраста, поскольку она одинаково прекрасна и в молодом возрасте, и в зрелом.

80-летняя Лиз Ходжкинсон поделилась, что либидо многих пожилых мужчин не страдает с возрастом. Однако она сама столкнулась с иной ситуацией. С годами секс превратился для неё в смутное воспоминание, при том, что она ведёт активный образ жизни. Но, несмотря на это, женщина призналась, что всё ещё готова к новым романтическим приключениям.

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#отношения
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Записаться на экзамен по управлению многоквартирным домом можно онлайн
12 марта 2024, 10:35

Фото: istockphoto / dusanpetkovic

В Подмосковье открылась онлайн-запись на экзамен по управлению многоквартирным домом. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис появился на портале госуслуг Московской области.

«На региональном портале доступно все больше услуг и сервисов, которые позволяют в считаные минуты решать различные вопросы без лишних действий и посещений госучреждений. Новый сервис предназначен для руководителей и специалистов в сфере управления многоквартирными домами. Чтобы записаться на экзамен и подтвердить свои знания, нужно подать онлайн-заявку, а в назначенный день пройти квалификационное испытание», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что записаться на обучение можно в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

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В красногорском ЖК «Спутник» ввели в эксплуатацию два дома с подземным паркингом
12 марта 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два дома на 827 квартир с подземным паркингом на 237 автомобилей ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Спутник» на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новых корпусах №№16 и 17 расположены апартаменты различных планировок — от студий и однокомнатных квартир до трёхкомнатных. В холле предусмотрено отдельное помещение для почтовых ящиков и колясочная», — отмечается в сообщении.
В настоящее время в ЖК «Спутник» в эксплуатацию введены 14 домов примерно на 5 тысяч квартир, открыт частный образовательный центр и два детсада на 295 мест. Кроме того, на территории ЖК ведётся возведение общественного центра. Он должен быть достроен во втором квартале 2024 года.

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#мкд
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Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни
12 марта 2024, 10:00

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Масленица – яркий и колоритный русский праздник, который отмечается весной перед Великим постом. Эта древняя традиция сопровождается различными обрядами, традициями и гастрономическими изысками.
Каждый год даты празднования Масленицы меняются в соответствии с православным календарём. Более подробно об этом празднике рассказал в эфире «Радио 1» кандидат исторических наук Евгений Ломако.

Масленица – один из интереснейших праздников. Она имеет языческие корни. Удивительно, но православие приняло языческие традиции этого праздника. Мы говорим, что Масленица предшествует Великому посту. А это либо февраль, либо март. В это время славяне «вспоминали» о земле. Масленица очень хорошо вбирает в себя и языческие, и православные обряды.

Даже само название «Масленица» произошло от слова «масло», а масло всегда в России символизировало определённое богатство и зажиточность. Кроме того, Масленица приходится на день весеннего равноденствия: зима сходит на нет, а на землю приходит весна. Поэтому праздник логично вписывается и в православную традицию, как Воскрешение.

По мнению Евгения Ломако, в дни Масленицы люди неслучайно вспоминают о своих семейных корнях. Семьи поминают своих умерших родственников, посещают кладбища. Это тоже соотносится с возрождением природы.

«Каждый день масленичной недели имеет свои названия: «Встреча», «Заигрыши» и заканчивается неделя «Прощённым воскресением». Праздник отражает душу русского народа. Нам свойственно помнить о родителях и просить прощения за то, что кого-то чем-то обидели», — сказал в радиоэфире историк.
Ломако высказал предположение, что внедрение православия происходило с оглядкой на народные традиции, поэтому в Масленице гармонично переплелись язычество и православие.

Масленицу соотносят с мифологическим персонажем Мореной. Она сезонный персонаж возрождения и умирания природы. Поэтому, когда сжигают чучело Морены – это не смерть, а всего лишь смена сезонов, как весна сменяет зиму. Что касается блинов, то некоторые историки отмечают: раньше они были очень тёмными и походили на оладьи. Пекли их не из пшеничной муки. Ни о каком символе солнца речи не шло. И только после того, как блины стали печь из пшеничной муки, они стали круглыми, да румяными, люди заметили, что выпечка очень похожа на солнце.

«Масленица в результате многовековых изменений традиций пришла к нам в том виде, в котором мы её сохраняем на протяжении многих-многих лет. Масленица объединяет людей. Такие праздники подтверждают в нас идентичность и общность. Мы чувствуем себя единым народом», — подвёл итог Евгений Ломако.

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В Подмосковье запустили единую цифровую базу областных библиотек
12 марта 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Онлайн-сервис «Библиотека Подмосковья» заработал в Московской области, он предоставляется пользователю возможность, не выходя из дома, ознакомиться с фондами той или иной библиотеки, а также заказать книгу в любой из них, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«Цифровой сервис объединяет информацию обо всех библиотеках региона. Помимо книг, с его помощью можно узнать об услугах и сервисах, которые предоставляют библиотеки», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Библиотеки Подмосковья», нужно зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru с помощью учётной записи портала госуслуг. Далее через сервис пользователь получает универсальный электронный читательский билет. Билет может быть в виде электронного бейджа в специальном мобильном приложении, карты «Стрелка» или социальной карты.

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#минкульттуризма мо
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Школьники из Котельников завоевали награды регионального этапа олимпиады по истории
12 марта 2024, 09:35

Фото: iStock/Ridofranz

Шесть старшеклассников из Котельников стали призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Победу на региональном этапе одержали три представителя Котельниковской школы №1: десятиклассница Анна Пасичник и девятиклассники Карина Константинова и Иван Гыкавий», — говорится в сообщении.
Призёрами стали Лиана Ахметжанова из 11А класса Котельниковской школы №1, Иван Попов из 9В класса той же школы, а также Анастасия Новикова из 9В класса Котельниковской школы №2.

Всего округ на региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории представляли девять ребят.

Отдел развития образования округа поздравил школьников с успехом и пожелал дальнейших побед.

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#котельники
#школьники
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#история
#победители
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Ушёл из жизни автор хита All by Myself Эрик Кармен
12 марта 2024, 09:12

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский поп-певец Эрик Кармен ушёл из жизни на 75 году жизни, об этом сообщается на официальном сайте артиста.
«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — сообщили представители Кармена.

Известно, что музыканту было 74 года, однако, о точных причинах его смерти пока ничего не сообщается.

Кармен приобрёл широкую популярность как автор всеми любимой в 70-х песни All by Myself. Он также написал санудтрек Hungry Eyes к одному из самых известных фильмов 20-го столетия «Грязные танцы».

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#сша
#певец
#смерть
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Депутат ГД Разворотнева: Как добиться перерасчёта за услуги ЖКХ
Депутат ГД Светлана Разворотнева рассказала, как добиться перерасчётов за ЖКХ
12 марта 2024, 09:00

Фото: iStock/VvoeVale

Низкое качество коммунальных услуг может быть законным основанием не платить за них. Более подробно в эфире «Радио 1» объяснила ситуацию зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, запмпред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
На самом деле, возможностей для перерасчёта не так много. Коммунальные услуги можно пересчитать, если они предоставляются ненадлежащим способом, то есть некачественно. Все критерии качества коммунальных услуг обозначены в постановлении правительства № 354. Какие перерывы являются допустимыми? Если воды нет больше четырёх часов в день или больше восьми часов в течение месяца, то можно требовать перерасчёта.

«Но перерасчёт не так велик. Там выходит 0,15% от суммы, которую люди платят за услуги. И, наверное, эти нормы нужно менять, потому что это издевательство», - рассказала депутат.
Очень важно составить акт, напомнила Разворотнева. Например, в квартире нет тепла. Ваше обращение в аварийно-диспетчерскую службу – это первый шаг. Из аварийно-диспетчерской службы должен приехать представитель, который вместе с УК, произведя соответствующие замеры, подтвердит или не подтвердит, что услуга предоставлялась некачественно. Если никто не приезжает, то акт можно составить с двумя соседями. Такие акты тоже принимаются к рассмотрению судом. Но для этого нужно самому правильно сделать измерения. Помните, нормативная температура в квартире должна быть не ниже 18С, а в угловых квартирах – не ниже 21С. Ставьте табуретку в центр комнаты и фиксируйте с соседями температуру. Почитайте, как составлять такой акт, его можно сопроводить фото и видео файлами.

Второй нормативный акт, это документ, который должен подтвердить, что УК у вас в квартире произвела работы и теперь температура достигает нормативных значений. Пока нет второго акта, УК обязана производить вам перерасчёт. Для этого необходимо обратиться в суд, предоставить ваши документы, свидетельские показания соседей, фото и видеосъёмку.

Можно пересчитать стоимость и за жилищные услуги. Если вы считаете, что ваша управляющая компания плохо работает, то можно пересчитать стоимость неоказанных услуг или оказанных не в полном объёме. Но для этого в доме должен быть активный совет многоквартирного дома, который будет подписывать акты с управляющей компанией.

«Дело в том, что управляющие компании не стремятся подписывать такие акты. Поэтому до суда доходят только самые стойкие», — рассказала в эфире Светлана Разворотнева.
Депутат поделилась ещё одним способом. Можно общаться с управляющей компанией по почте. Отправить письмо о составлении требования, сохраните себе копию письма и чек отправки заказного письма. Если и после этого никто не придёт, то нужно идти в прокуратуру.

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#депутат
#деньги
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Депутат Колунов рассказал, кому могут разрешить таранить припаркованные автомобили
Депутат Колунов: Автомобилям скорой и пожарным могут разрешить таранить машины
12 марта 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Автомобилям экстренных служб могут разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили.
Такой законопроект планирует вынести на рассмотрение в Государственную думу депутат ГД Сергей Колунов. В комментарии для «Радио 1» парламентарий объяснил, как будет работать этот проект на практике.

Депутат рассказал, что россияне часто на жалуются на невозможность для автомобилей экстренных служб добраться до места происшествия из-за неправильно припаркованных машин. При этом, отметил Колунов, нынешнее законодательство позволяет таранить машины пожарным, однако, и они не часто прибегают к этой опции, боясь ответственности.

«Задача законопроекта, разработанного мной – решить эту проблему, позволить скорым и пожарным автомобилям вовремя доезжать до мест вызова, а значит, спасать жизни и имущество людей», — объяснил Колунов.

Он также уточнил, что при помощи этого законопроекта планируется снять ответственность с водителей автомобилей экстренных служб, а также детально описать обстоятельства, при которых таран действительно необходим.

«Что касается экстренных служб — проблема здесь исключительно скорых и пожарных, пока предлагается распространить действие инициативы именно на них. Я слышал от жителей предложения и по газовой службе, но в данный момент они представляются избыточными», — подчеркнул Колунов.

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#сергей колунов
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#пожарные
#законопроект
#госдума
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В Петербурге на Кировском заводе вручили премии «Город в лицах»
11 марта 2024, 23:45

Фото: istockphoto.com/olegback

На Кировском заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии издания «Петербургский дневник» «Город в лицах».
Премия призвана раскрыть достижения конкретных людей конкретных профессий, их вклад в развитие города. Всего в ней 11 номинаций, а победителей выбирали сами горожане. Голосование за лучших проходило на сайте «Петербургского дневника», в котором приняли участие 45 тыс. человек.

«Лейтмотивом самой церемонии станут достижения Петербурга за последние 25 лет», – отмечал ранее главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что победители премии «Город в лицах» получат призы и памятные подарки, а их портреты будут размещены на городских рекламных баннерах и в общественном транспорте.

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#победители
#санкт-петербург
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