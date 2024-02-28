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Свидание с девушкой из «Дайвинчика» закончилось для 17-летнего студента изнасилованием

В Москве двое мужчин азиатской внешности изнасиловали 17-летнего юношу
28 февраля 2024, 08:48
Фото: istock / kieferpix

Фото: istock / kieferpix

В Москве изнасиловали 17-летнего молодого человека, который познакомился с девушкой в боте «Дайвинчик». Юношу собирались ограбить, но когда поняли, что у него нет денег — заставили заниматься оральным сексом.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, студент второго курса одного из московских вузов познакомился в боте с девушкой днем 25 февраля. Они договорились увидеться около станции метро «Физтех» в тот же вечер. Когда пара встретилась, девушка предложила парню пойти к ней домой. Когда они зашли в подъезд дома на Дмитровском шоссе, новая знакомая сказала, что забыла ключи. В тот момент парень почувствовал удар по голове. Нападавший заявил, что студент встретился с девушкой его друга и теперь должен ответить за это.

После чего он посадил юношу в автомобиль и увез в лесопарковую зону, чтобы «поговорить». На месте к ним присоединился еще один мужчина и вдвоем они отвели студента вглубь леса. Неизвестные отняли у молодого человека телефон и потребовали отдать деньги. Когда стало понятно, что у парня всего 100 рублей, они решили надругаться над ним.


Один из нападавших начал насиловать юношу, а второй снимал все это на камеру. Спустя время агрессоры ушли.

СК начал проверку. По информации издания, по подозрению в преступлении сейчас разыскиваются двое мужчин азиатской внешности и девушка-подросток 15-16 лет.

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Москвич устроил нарколабораторию на даче под Можайском
28 февраля 2024, 09:14

Фото: iStock/Darwin Brandis

24-летнего ранее судимого жителя Москвы задержали подмосковные полицейские по подозрению в производстве наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«При обыске арендованного задержанным дома в СНТ в Можайском городском округе было обнаружено оборудование, противогаз, лабораторная посуда, электронные весы, канистры с жидкостью и четыре пакета с порошком, общий вес которого составил около четырёх килограммов», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое одного из пакетов: это оказался наркотик мефедрон.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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СК расследует дело в отношении владелицы кафе, не пустившей бойцов спецоперации

Человек упал на пути Замоскворецкой линии московского метро
#наркотики
#можайск
#криминал
#полиция
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СК расследует дело в отношении владелицы кафе, не пустившей бойцов спецоперации
28 февраля 2024, 07:01

Фото: istock / Akintevs

Следственный комитет России начал расследовать головное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда хозяйка кафе не пустила участника СВО в кафе. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — отмечается в обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину.
По факту произошедшего начато расследование уголовного дела по признакам преступления, которое предусматривается ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Помимо этого, что активисты общественной организации также потребовали проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

До этого сообщалось, что люберецкий суд оштрафовал предпринимательницу, выгнавшую из кофейни участника спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#люберцы
#следственный комитет
#кафе
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#всу
#рф
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СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
Бастрыкин: СК определил обстоятельства теракта, совершенного на Крымском мосту
28 февраля 2024, 05:34

Фото: iStock/priori1

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что специалисты установили все факторы теракта, произошедшего на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Бастрыкин отметил, что в настоящее время расследование уголовного дела подходит к концу. По его словам, фигуранты и защитники знакомятся с материалами.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, после завершения расследования дела стороны приступают к ознакомлению с материалами дела. Обвиняемыми по делу являются Александр Былин, Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Обвиняемые по этому делу – граждане России, Армении и Украины.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В этот день на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки семи вагонов и обрушились два автомобильных пролета.

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#крымский мост
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Богомаз: В результате обстрела поселка Суземка пострадали пять человек
Богомаз: число пострадавших от обстрела поселка Суземка достигло 5 человек
28 февраля 2024, 00:30

Фото: iStock/BSANI

Число получивших повреждения во время обстрела поселка Суземка Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) 27 февраля возросло до пяти человек, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения», – сказал он, отметив, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Богомаз сообщал, что в результате обстрела поселка Суземка со стороны ВСУ пострадавшими стали три человека.

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Человек упал на пути Замоскворецкой линии московского метро
27 февраля 2024, 22:04

Фото: iStock/spacedrone808

В столичном метро произошёл сбой на зелёной ветке из-за пассажира, упавшего на пути, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, на южном участке Замоскворецкой линии (зелёная ветка) увеличены интервалы движения поездов. Произошло это из-за пассажира, упавшего на пути. В настоящий момент это всё, что известно о случившемся, о состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

Напомним, аналогичная ситуация в столичном метрополитене произошла менее месяца назад — 5 февраля. Тогда люди не могли дождаться поезда на Кольцевой линии более десяти минут. Сообщалось, что причина произошедшего также заключалась в пассажире, который упал на пути. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#метро
#москва
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Жителям Подмосковья напомнили о хрупкости льда в конце зимы
27 февраля 2024, 21:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Московской области и работниками Мособлпожспаса провели патрулирование мест отдыха на берегах подмосковного региона. Об этом сообщили в пресс-службе пожарного ведомства.
«В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Подмосковье днём плюсовую температуру воздуха. А значит, повышается опасность для граждан, которые проводят досуг на льду водоёмов. Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить посещение водных объектов, чтобы избежать опасных ситуаций. Лёд в эти дни начнет интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно увеличивается», – отметили ведомстве.
Там добавили, что в ходе патрулирования акваторий спасатели провели профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками, напомнили правила безопасного поведения на водоёмах, уточнили перечень средств спасения и алгоритм действий при спасении из ледяной полыньи. Цель таких мероприятий – предотвратить несчастные случаи на реках, озёрах и водохранилищах зимой, отметили в Мособлпожспасе.

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#спасатели
#водоёмы
#безопасность
#рыбаки
#подмосковье
#московская область
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Readovka: В Челябинске, предварительно, упал метеорит
27 февраля 2024, 20:59

Фото: iStock/solarseven

По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, видео происшествия публикует Telegram-канал Readovka.
На видеоролике, записанном на видеорегистратор, видно, как тёмное небо пронзает стремительно летящий вниз огненный шар с хвостом. Можно увидеть и момент его падения с яркой вспышкой, озаряющей небо.
По предварительным данным, в Челябинске вновь упал метеорит, однако, официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, ранее астероид рухнул на территорию Челябинска 15 февраля 2013 года. В результате произошедшего пострадали 1615 человек, большинство из них получили ранения от выбитых стёкол. Материальный ущерб, который небесное тело нанесло городу, составил около одного миллиарда рублей.

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#челябинск
#космос
#небо
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Спецназ подмосковной Росгвардии задержал серийных грабителей ювелирных магазинов
27 февраля 2024, 20:56

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники СОБРа «Булат» Росгвардии Московской области задержали двоих грабителей ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Злоумышленники в чёрных масках зашли в ювелирный магазин на проспекте Мира во Фрязине, разбили несколько витрин, высыпали драгоценности в рюкзак и скрылись. Всего им удалось похитить 155 ювелирных изделий», – говорится в сообщении.
Через некоторое время подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из полиции задержали двоих подозреваемых в местах их проживания в Люберцах и Фрязине. Оказалось, что ранее ни уже были судимы.

В ходе обыска у одного из задержанных обнаружили бирки от ювелирных изделий. Следователи возбудили уголовное дело.


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#росгвардия
#грабители
#фрязино
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник на Вечном огне
27 февраля 2024, 20:38

Фото: iStock/Paha_L

Сотрудники Росгвардии в Калининграде задержали двух туристов, устроивших пикник и танцы у Вечного огня на мемориальном комплексе Памятник 1200 гвардейцам, об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
«Сегодня около 01 часа 30 минут на улице Галицкого в Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, а также краже корзины с цветами на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам», — прокомментировали произошедшее представители ведомства.

Правонарушителей удалось обнаружить при помощи камер видеонаблюдения. Туристы распивали алкогольные напитки у мемориала, затем начали танцевать возле него, перепрыгивая через него, а затем и вовсе забрали с Вечного огня букет цветов.

После задержания женщину отправили в больницу из-за плохого самочувствия, а её спутника поместили под арест. Теперь ему грозит административное дело за мелкое хулиганство.

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#росгвардия
#калининград
#вечный огонь
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