Свидание с девушкой из «Дайвинчика» закончилось для 17-летнего студента изнасилованием

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В Москве изнасиловали 17-летнего молодого человека, который познакомился с девушкой в боте «Дайвинчик». Юношу собирались ограбить, но когда поняли, что у него нет денег — заставили заниматься оральным сексом.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, студент второго курса одного из московских вузов познакомился в боте с девушкой днем 25 февраля. Они договорились увидеться около станции метро «Физтех» в тот же вечер. Когда пара встретилась, девушка предложила парню пойти к ней домой. Когда они зашли в подъезд дома на Дмитровском шоссе, новая знакомая сказала, что забыла ключи. В тот момент парень почувствовал удар по голове. Нападавший заявил, что студент встретился с девушкой его друга и теперь должен ответить за это.
После чего он посадил юношу в автомобиль и увез в лесопарковую зону, чтобы «поговорить». На месте к ним присоединился еще один мужчина и вдвоем они отвели студента вглубь леса. Неизвестные отняли у молодого человека телефон и потребовали отдать деньги. Когда стало понятно, что у парня всего 100 рублей, они решили надругаться над ним.
СК начал проверку. По информации издания, по подозрению в преступлении сейчас разыскиваются двое мужчин азиатской внешности и девушка-подросток 15-16 лет.
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