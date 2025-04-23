Элитная недвижимость и коллекция дорогих автомобилей: что достанется детям и внукам Зураба Церетели

Зураб Церетели (фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Скульптор Зураб Церетели, ушедший из жизни в возрасте 91 года, оставил в наследство элитную недвижимость и коллекцию дорогих автомобилей. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».
Согласно декларации, в 2021 году Церетели владел пятью автомобилями Mercedes, двумя Rolls-Royce и одним Bentley. Общая стоимость машин превышает 100 миллионов рублей.
Также у народного художника России было несколько квартир, домов и земельных участков, а его годовой доход превышал 60 миллионов рублей.
По оценкам экспертов, Церетели создал порядка пяти тысяч предметов искусства, которые в конце 2000-х годов оценивались примерно в два миллиарда долларов.
Скульптора Зураба Церетели не стало 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля прошла церемония прощания с покойным президентом Российской академии художеств в храме Христа Спасителя.
После гроб с телом художника будет доставлен на его родину – в Тбилиси, где его похоронят рядом с женой.
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Также у народного художника России было несколько квартир, домов и земельных участков, а его годовой доход превышал 60 миллионов рублей.
По оценкам экспертов, Церетели создал порядка пяти тысяч предметов искусства, которые в конце 2000-х годов оценивались примерно в два миллиарда долларов.
Скульптора Зураба Церетели не стало 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля прошла церемония прощания с покойным президентом Российской академии художеств в храме Христа Спасителя.
После гроб с телом художника будет доставлен на его родину – в Тбилиси, где его похоронят рядом с женой.
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Анастасия Чинкова