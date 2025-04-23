Софи Лорен принесла соболезнования родным Зураба Церетели

Софи Лорен (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Итальянская актриса и певица Софи Лорен принесла соболезнования родным, близким и поклонникам художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели. Слова артистки передал художник Никас Сафронов, сообщает «СтарХит».
По словам Сафронова, 90-летняя Лорен связалась с ним, когда узнала о смерти Церетели. Она вспомнила, как скульптор принимал её в гостях. Актриса таже рассказала, что хранит дома некоторые его творения.
Известно, что Зураб Церетели был знаком со многими мировыми звёздами. Его гостями были Моника Беллуччи и Роберт де Ниро.
Церетели умер 22 апреля, причиной смерти стала остановка сердца. Сегодня проходит прощание с художником.
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Известно, что Зураб Церетели был знаком со многими мировыми звёздами. Его гостями были Моника Беллуччи и Роберт де Ниро.
Церетели умер 22 апреля, причиной смерти стала остановка сердца. Сегодня проходит прощание с художником.
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Анастасия Чубина