Стало известно, кто может возглавить Российскую академию художеств после смерти Церетели

Зураб Церетели (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств может заменить его внук Василий. Об этом сообщил в беседе с ТАСС источник в РАХ.
Отмечается, что у Василия Церетели уже имеются некоторые юридические полномочия в академии, поэтому он может в скором времени возглавить её.
Ранее руководитель фонда «Скульптор» при РАХ Григорий Орехов сообщил агентству, что, согласно регламенту, академия может провести внеочередное собрание по данному вопросу, но пока такая инициатива не обсуждалась.
Если же руководство академии решит провести собрание, то на нём будут объявлены кандидаты, затем состоится открытое голосование, после чего кандидатуру утвердит правительство России.
Напомним, что Зураб Церетели возглавлял РАХ с декабря 1977 года. Последний раз его переизбрали на эту должность в 2021 году.
Церетели не стало 22 апреля в возрасте 91 года. Причиной смерти названа остановка сердца.
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Ранее руководитель фонда «Скульптор» при РАХ Григорий Орехов сообщил агентству, что, согласно регламенту, академия может провести внеочередное собрание по данному вопросу, но пока такая инициатива не обсуждалась.
Если же руководство академии решит провести собрание, то на нём будут объявлены кандидаты, затем состоится открытое голосование, после чего кандидатуру утвердит правительство России.
Напомним, что Зураб Церетели возглавлял РАХ с декабря 1977 года. Последний раз его переизбрали на эту должность в 2021 году.
Церетели не стало 22 апреля в возрасте 91 года. Причиной смерти названа остановка сердца.
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Анастасия Чинкова