Эндокринолог объяснила, почему сладкое натощак быстрее возвращает голод
Регулярное употребление сладостей на голодный желудок может усилить колебания глюкозы и повлиять на аппетит, рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Наталья Чадина. Особенно внимательно к такой привычке стоит относиться людям с диабетом и родителям детей. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам специалиста, здоровому человеку необязательно полностью отказываться от десерта перед обедом или ужином. Одна конфета до еды не вызовет диабет и не нарушит обмен веществ. Однако постоянное употребление сладкого в начале трапезы способно повлиять на пищевое поведение.
Лакомства обычно содержат много быстроусвояемых углеводов и мало клетчатки и белка. Натощак уровень глюкозы после них повышается быстрее, а чувство сытости может вскоре смениться голодом. У детей десерт перед обедом иногда снижает интерес к основным блюдам.
Чадина посоветовала начинать прием пищи с овощей и источника белка, а затем переходить к углеводам. Клетчатка, белки и жиры замедляют опорожнение желудка и усвоение углеводов. Такой порядок, по данным исследований, помогает уменьшить подъем глюкозы после еды, особенно при диабете. При этом долгосрочное влияние подхода ученым еще предстоит изучить.
Врач напомнила, что десерт после обеда сохраняет свою калорийность. Для здоровья важнее следить за размером порций, общим количеством добавленного сахара и частотой употребления сладостей.
Привычка есть десерт вместе с основным блюдом полезна и для зубов. Частые сладкие перекусы и напитки создают условия для образования кислот, которые повреждают эмаль. Поэтому небольшая порция после еды предпочтительнее конфет в течение всего дня. Если хочется сладкого между приемами пищи, его можно сочетать с несладким йогуртом, творогом или орехами.
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