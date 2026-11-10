Эндокринолог объяснила, почему сладкое натощак быстрее возвращает голод

10 ноября 2026, 07:57

Врач Чадина: сладости натощак приводят к колебаниям глюкозы

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Регулярное употребление сладостей на голодный желудок может усилить колебания глюкозы и повлиять на аппетит, рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Наталья Чадина. Особенно внимательно к такой привычке стоит относиться людям с диабетом и родителям детей. Об этом пишет «Газета.Ru».