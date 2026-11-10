Названа стоимость новогоднего стола

10 ноября 2026, 06:15

X5: новогодний стол на четырех человек обойдется в 2848 рублей

Фото: iStock/Polina Ronca

Продукты для новогоднего меню на четырех человек обойдутся в 2848 рублей. Такие расчеты программы лояльности «X5 Клуб» поступили «Газете.Ru».