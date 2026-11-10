Названа стоимость новогоднего стола
Продукты для новогоднего меню на четырех человек обойдутся в 2848 рублей. Такие расчеты программы лояльности «X5 Клуб» поступили «Газете.Ru».
В меню специалисты включили оливье, селедку под шубой и крабовый салат, бутерброды с красной рыбой, холодец, мясо по-французски и безалкогольное игристое вино.
Дороже всего оказался холодец, цена которого составила 1113 рублей. Основная часть расходов пришлась на килограмм говядины на кости за 949 рублей. Мясо по-французски можно приготовить за 387 рублей, бутерброды со слабосоленой красной рыбой — за 326, безалкогольное игристое вино добавило к сумме 330 рублей. Ингредиенты для оливье стоили 138 рублей, селедки под шубой — 275, крабового — 279. Таким образом, на одного участника застолья придется потратить 712 рублей.
При расчетах специалисты учитывали количество продуктов, нужное для рецептов, — например, 50 г масла для бутербродов или 120 г майонеза для оливье. Если покупать все с нуля целыми упаковками, сумма на кассе может оказаться выше.
В X5 также посоветовали заправлять салаты небольшими порциями, хранить заготовки в закрытых контейнерах в холодильнике и не оставлять готовую еду на столе до утра после застолья.
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