Химик объяснил, почему хлеб быстрее плесневеет в полиэтилене
Хлеб в полиэтиленовом пакете быстрее покрывается плесенью, чем в бумажном, рассказал преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Александр Сысуев. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, пластик почти не пропускает воздух и водяной пар. Влага от свежей выпечки остается внутри упаковки, создавая благоприятные условия для роста плесени и бактерий. Споры грибов попадают на поверхность хлеба после выпекания: из воздуха, с оборудования, рук и других поверхностей. В тепле и сырости они начинают быстрее прорастать.
Бумажный пакет пропускает воздух и впитывает часть влаги с корки. Поэтому плесень развивается медленнее, хотя сам хлеб раньше черствеет. Особенно быстро портится теплая выпечка в плотно закрытом полиэтилене. Прежде чем убирать хлеб на хранение, Сысуев советует дать ему полностью остыть.
Вместо пластиковой упаковки специалист рекомендует использовать бумажный пакет, тканевый мешочек или хлебницу с вентиляцией. Если такой возможности нет, можно оставить полиэтиленовый пакет открытым.
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