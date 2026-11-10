Химик объяснил, почему хлеб быстрее плесневеет в полиэтилене

10 ноября 2026, 07:03

Химик Сысуев: хлеб в пластиковом пакете плесневеет быстрее, чем в бумажном

Фото: iStock/SMarina

Хлеб в полиэтиленовом пакете быстрее покрывается плесенью, чем в бумажном, рассказал преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Александр Сысуев. Об этом сообщает «Газета.Ru».