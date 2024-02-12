Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя

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Ледяной дождь ожидается на территории столичного региона в понедельник, 12 февраля, в связи с этим компания «Мособлэнерго» ввела для своих специалистов режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«К оперативному устранению неполадок, связанных с ухудшением погодных условий, готовы 303 бригады, в распоряжении которых 573 единицы специальной техники, включая 79 мобильных дизельных электростанций», — говорится в сообщении.Отмечается, что компания «Россети Московский регион» будет работать в штатном режиме.
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Лев Каштанов