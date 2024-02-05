В Одинцовском округе построили трансформаторную подстанцию для СНТ

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Мачтовую трансформаторную подстанцию (МТП) построили сотрудники компании «Мособлэнерго» у села Дубки Одинцовского городского округа в рамках договора об увеличении мощности электроснабжения садоводческого товарищества «40 лет Октября», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Завершено строительство (МТП) с силовым оборудованием мощностью 250 кВА. В январе выполнено подключение подстанции к высоковольтным сетям 10 кВ и установлен счётчик электроэнергии», — отмечается в сообщении.Новое оборудование позволило увеличить мощность электроснабжения СНТ с 380 кВт до 630 кВт, благодаря чему более 480 садовых участков получили надёжный и качественный доступ к ресурсу.
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