В Подмосковье к сетям «Мособлэнерго» подключили почти 2 тысячи предприятий МСБ

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
За год энергетики подключили более 1,8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Подмосковья к сетям «Мособлэнерго». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Мособлэнерго» принимает активное участие в проектах, которые направлены на развитие предпринимательской деятельности на территории региона.
Помимо этого, за прошлый год в общей сложности к электросетям были подключены свыше 14 тысяч потребителей Московской области.
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«Мособлэнерго» с учетом своего опыта и знаний смогло предложить необходимое решение по быстрому подключению таких объектов — с учётом короткого сезонного использования требовалось оперативное подключение объектов, что и было реализовано с использованием процедуры временного технологического присоединения — с момента подачи заявки до старта продажи мороженного или хот-догов проходило не более двух недель. В текущем году работа в этом направлении будет продолжена», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева