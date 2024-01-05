В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло

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По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, запущен 1 из 3 котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, в которой случилась авария в связи с отключением электроснабжения. Он подчеркнул, что на данный момент составляется график, как только наладится подача отопления в половину МКД, будет запущен второй уже отпрессованный котел.
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