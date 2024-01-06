Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии

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По словам Хромушина, сложившаяся ситуация возникла из-за того, что вся часть Подольска (микрорайон Климовск) отапливается одной ведомственной котельной. Поскольку объект является режимным, то по вопросу подготовки к зиме властями не контролируется. По предварительным данным, произошло отключение электричества, после которого последовал гидроудар.
«Проблема также заключается в том, что ситуация оказалась скрыта и не была выведена в систему контроля теплоснабжения Московской области, где видны все инциденты, по которым принимаются решения. Сутки власти не знали о случившемся. Только благодаря жителям, которые писали о проблеме в социальных сетях, информация прояснилась», — отметил Хромушин.
Отмечается, что при запуске котельной были нарушены режимные параметры, случились три крупных порыва на сетях внутри завода, по этой причине практически было остановлено теплоснабжение. Хромушин рассказал, что 40% домов администрация успела слить, для того, чтобы морозы не ухудшили положения. Для устранения неполадок был развернут штаб, а также введен режим ЧС.
«Все силы Подмосковья собраны для решения проблемы. Более 150 человек работают на бригадах, которые запускают дома, а также 5 предприятий, которые устраняют аварии на трассах. На сегодняшний день в микрорайоне в 45 домов из 173 тепло уже подано с заниженными параметрами. Как только бригады запустят больше домов, тогда работа второго котла будет организована. Также при возникновении отключений по электричеству, они будут оперативно устраняться специалистами», — сообщил вице-губернатор.
Хромушин добавил, что администрация встречалась с людьми. В районе организованы пункты питания, администрация бесплатно раздает теплые одеяла и обогреватели. Всем пострадавшим от аварии будет сделан перерасчет за тепло, также будут посчитаны дополнительные потребления по электроэнергии. Теплоснабжающая организация понесет наказание за сложившуюся ситуация. Будут принять меры социальные поддержки для компенсации неудобств людям.
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