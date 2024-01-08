Энергетики восстановили электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада

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Отмечается, что энергетики в круглосуточном режиме проводят работу по восстановлению энергоснабжения в домах посёлков Носырево и Кузнецы. В настоящее время они подключают генератор и восстанавливают полнофазный режим. Работы планируется завершить в течение часа, после чего электричество вновь поступит в дома жителей.Причиной возникновения проблемных ситуаций с подачей электричества стала перегрузка, поскольку часть потребителей использовала большую мощность, чем та, что прописана в договоре с электросетевой компанией.
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