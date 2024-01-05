Специалисты Россетей круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы

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В условиях аномальных морозов большую нагрузку испытывает в Солнечногорске вся система электроснабжения.
В последние несколько дней фиксируются отключения на фидере Дзержинский, который питает Поварово, Лыткино, Задорино, Белавино, Ложки, Новую, Льялово, Полежайки, Повадино, ряд других населенных пунктов и СНТ.
Причина кроется в резко возросшем потреблении. Многие на новогодние каникулы уехали за город, и система не справляется с нагрузкой.
В данный момент специалисты Россетей в круглосуточном режиме проводят аварийно-восстановительные работы, в ручном режиме осуществляют подачу электричества. Аварийная бригада в течение трёх часов полностью восстановят подачу от этого фидера.
Сейчас на территории Солнечногорска находятся 18 передвижных электростанций, помогающих справиться с возросшей нагрузкой. Но это временные меры.
С полной программой можно ознакомиться на сайте администрации.
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Причина кроется в резко возросшем потреблении. Многие на новогодние каникулы уехали за город, и система не справляется с нагрузкой.
Сейчас на территории Солнечногорска находятся 18 передвижных электростанций, помогающих справиться с возросшей нагрузкой. Но это временные меры.
«Чтобы в корне изменить ситуацию, мы проработали с Россетями вопрос о включении всей ветки в программу модернизации - работы будут выполнены уже в текущем году. Также по поручению Губернатора Россети реализуют у нас в округе большую двухлетнюю программу модернизации», -рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.В рамках программы заменят более 118 км высоковольтных линий, установят 25 пунктов секционирования, зарезервировано более 25 км сети.
С полной программой можно ознакомиться на сайте администрации.
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Мария Фирсова