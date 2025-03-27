«Эротизм, инцест, калечение»: Психиатр осудил «матерей-сисечниц», кормящих взрослых детей грудью

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В социальных сетях набирает популярность новый, вызывающий массу возмущений тренд: женщины выкладывают видео, на которых кормят грудью своих девятилетних детей.
Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что с точки зрения психиатрии подобный тренд — абсолютная патология.
По словам эксперта, мать, совершая такой поступок, преследует эротические цели.
Он добавил, что соматически вредного в подобном поведении нет, но эстетически и психологически — это странная инцестуозная история, в которой калечат ребенка.
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«А потом они будут нам, психиатрам, доставлять пациентов. В развитии ребенка обязательно отнятие от материнской груди в положенном возрасте. А когда вся эта история «я ж мать», когда дети даже трех-четырех лет требуют грудь — это патология, а дальше какое-то извращение. И так странно, что матери калечат собственных детей», — прокомментировал психиатр.
По словам эксперта, мать, совершая такой поступок, преследует эротические цели.
«Если ей нравятся эротические ощущения испытывать от собственного ребенка, это уже идет в сторону инцеста. А по поводу полезности… полезно есть морковку, петрушку, витамины, но если ребенок не отрывается от материнской груди, он изначально будет несчастный, потому что он не сможет создать нормальную семью, перекусить психологическую пуповину», — объяснил Теслер.
Он добавил, что соматически вредного в подобном поведении нет, но эстетически и психологически — это странная инцестуозная история, в которой калечат ребенка.
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Анастасия Панченко