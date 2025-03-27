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«Эротизм, инцест, калечение»: Психиатр осудил «матерей-сисечниц», кормящих взрослых детей грудью

Психиатр Теслер: «матери-сисечницы» калечат детей, устраивая инцест и эротику
Фото: istockphoto / Aliseenko

Фото: istockphoto / Aliseenko

В социальных сетях набирает популярность новый, вызывающий массу возмущений тренд: женщины выкладывают видео, на которых кормят грудью своих девятилетних детей.
Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что с точки зрения психиатрии подобный тренд — абсолютная патология.

«А потом они будут нам, психиатрам, доставлять пациентов. В развитии ребенка обязательно отнятие от материнской груди в положенном возрасте. А когда вся эта история «я ж мать», когда дети даже трех-четырех лет требуют грудь — это патология, а дальше какое-то извращение. И так странно, что матери калечат собственных детей», — прокомментировал психиатр.

По словам эксперта, мать, совершая такой поступок, преследует эротические цели.

«Если ей нравятся эротические ощущения испытывать от собственного ребенка, это уже идет в сторону инцеста. А по поводу полезности… полезно есть морковку, петрушку, витамины, но если ребенок не отрывается от материнской груди, он изначально будет несчастный, потому что он не сможет создать нормальную семью, перекусить психологическую пуповину», — объяснил Теслер.

Он добавил, что соматически вредного в подобном поведении нет, но эстетически и психологически — это странная инцестуозная история, в которой калечат ребенка.

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#психиатр
Диетолог развеял популярный миф о влиянии продуктов на организм человека
Диетолог Пристанский: не существует продуктов, замедляющих старение
27 марта 2025, 10:49

Фото: iStock/Aamulya

Всем известно, что продукты питания напрямую влияют на человеческий организм. Многие считают, что авокадо замедляет процесс старения, а черника нормализует зрение. Правда ли, что пища может настолько контролировать жизнь человека?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что не существует продуктов, замедляющих старение.

«Нет продуктов, которые замедляют старение. Нет продуктов, которые заставляют наше тело худеть. Нет продуктов, которые заставляют нас жить вечно, смотреть в темноте, быть кошкой и иметь девять жизней. Такого не бывает. Черника — для глаз, капуста — для груди, морковка — для роста — та же история», — отметил эксперт.

По его словам, любой продукт является источником полезных минералов, если употребляется с удовольствием и в нужных пропорциях.

«Чем наш стол разнообразнее, чем больше разных приемов пищи, тем ярче удовольствие от жизни мы получаем. Нам не нужно есть одно и то же. Разные аминокислоты, витамины и полный комплект всего — это то, что нам необходимо для качественной жизни», — сказал диетолог.

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#кулинария
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«Радио 1» поздравляет сотрудников Росгвардии по городу Москва с Днем войск национальной гвардии
27 марта 2025, 10:45

Фото: istockphoto/blinow61

День войск национальной гвардии ежегодно отмечается в России 27 марта. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно обеспечивает общественный порядок, противодействует терроризму, защищает стратегически важные объекты и выполняет задачи, связанные с государственной безопасностью.
«Радио 1» поздравляет всех служащих войск Росгвардии по городу Москва с профессиональным праздником и выражает признательность за многолетнее сотрудничество с ведомством. В рамках взаимодействия в эфире радиостанции регулярно проходят специальные выпуски, посвященные различным аспектам работы правоохранительных органов и профессии, требующей высокой квалификации.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба — это не только высокая ответственность, но и преданность делу, мужество и стойкость. Спасибо вам за то, что каждый день защищаете нашу страну, обеспечиваете безопасность граждан и поддерживаете правопорядок», — обратился к сотрудникам Росгвардии по городу Москва главный редактор «Радио 1» Виталий Беспалов.

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#радио 1
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Умер актер и ведущий Алексей Веселкин
Заслуженный артист России Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет
27 марта 2025, 10:05

Алексей Веселкин (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет. Об этом говорится на официальном сайте театра.
В РАМТе подчеркнули, что в истории театра останутся образы, созданные Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Как пишет Telegram-канал Mash, бывший ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Он скончался в своей квартире от осложнений на фоне лейкоза.

Алексей Веселкин вел популярные телешоу, такие как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы».

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#театр
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«Радио 1» поздравляет с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии
27 марта 2025, 10:02

Фото: Радио 1

В России 27 марта отмечается День войск национальной гвардии — праздник представителей силовой структуры, отвечающей за обеспечение общественной безопасности и порядка в стране.
Основные задачи Росгвардии включают борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрану важных стратегических объектов, поддержание правопорядка на массовых мероприятиях и контроль за оборотом оружия.

«Радио 1» не первый год взаимодействует с ведомством для повышения уровня безопасности и информированности граждан. Радиостанция совместно с Главным управлением Росгвардии по Московской области регулярно проводит специальные эфиры, посвященные различным аспектам работы правоохранительных органов с представителями сложной, но такой важной профессии. В этот день, 27 марта, «Радио 1» от всей души поздравляет сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

«Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области часто первыми оказываются на месте происшествия, и именно благодаря вашим профессиональным действиям, отзывчивости и неравнодушию были спасены тысячи жизней. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба — это не только высокая ответственность, но и преданность делу, мужество и стойкость. Спасибо вам за то, что каждый день защищаете нашу страну, обеспечиваете безопасность граждан и поддерживаете правопорядок», — сказал главный редактор «Радио 1» Виталий Беспалов.
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#радио 1
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#происшествия
#сотрудники
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#служба
#росгвардия
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«Сидела уже мертвая»: Ушла из жизни звезда «Битвы экстрасенсов»
Звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева умерла в 47 лет
27 марта 2025, 09:43

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Об этом в своем блоге написал участник проектов «Битва экстрасенсов» и «Выживалити» Никита Турчин.
По его словам, тело женщины обнаружил ее гражданский муж. Турчин добавил, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления истинной причины смерти Корнеевой.

Никита Турчин и Юлия Корнеева (Фото: Инстаграм* @n_turchin)

Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» подчеркнул, что у Юлии не было проблемы с алкоголем.

Ясновидящую многие зрители программы запомнили по фразе, которую она выкрикивала: «Господи, помилуй, помогите высшие силы!»

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*Запрещен в РФ
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