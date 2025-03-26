Новый тренд в социальных сетях: зачем «матери-сисечницы» кормят взрослых детей грудью и что об этом говорят психологи

Фото: istockphoto / Aliseenko
Грудное вскармливание — естественный процесс, заложенный самой природой. Но если для младенцев материнское молоко является жизненно необходимым, то можно ли сказать то же самое о пятилетних, десятилетних и даже подростках?
В социальных сетях набирает популярность новый, вызывающий массу возмущений тренд: женщины выкладывают видео, на которых кормят грудью детей, давно перешагнувших младенческий возраст. Они утверждают, что это укрепляет связь с ребенком, положительно влияет на его здоровье и даже помогает экономить семейный бюджет. «Радио 1» расскажет, зачем мамы кормят своих подростков грудью и к чему это может привести.
Социальные сети постоянно порождают странные и спорные тренды, но один из последних вызвал особенно бурную реакцию. Женщины выкладывают видео, где кормят грудью детей, которым уже не три и даже не пять лет, а девять, 12 и даже 15! Они уверены, что продлевают особую связь с ребенком, укрепляют его здоровье и даже экономят деньги. Но большинство комментаторов в шоке: нормально ли это?
Некоторые мамы утверждают, что не собираются останавливаться и готовы кормить грудью хоть до школы, хоть до совершеннолетия. В ответ на критику они заявляют, что общественное мнение их не волнует, и продолжают вести блоги о пользе «естественного родительства».
Женщин, практикующих долгокормление, в интернете уже окрестили «матерями-сисечницами». В их адрес летят тысячи комментариев: их осуждают, высмеивают и даже угрожают привлечь полицию. Но видео продолжают набирать миллионы просмотров, а в комментариях разворачиваются настоящие дискуссии: как долго стоит кормить ребенка грудью?
Одной из самых известных пропагандисток длительного грудного вскармливания стала блогер Катя Милова. Мама четверых детей уверяет, что кормила каждого до пяти лет, пока они сами не отказались. Сейчас она продолжает кормить младшую дочь, которой, к слову, уже тоже пять.
Но это не единственное ее «нестандартное» решение. Милова рожала дома, а не в роддоме, ни одного ребенка не отдала в детский сад или школу — все учатся на дому. Она уверена: главное — не подстраиваться под общество, а доверять интуиции.
Стоит ли верить блогерам, или все это ради популярности? На самом деле, далеко не все «матери-сисечницы» действительно кормят взрослых детей грудью. Часть блогеров просто записывает скандальные видео, чтобы привлечь внимание и продать аккаунт.
Другие снимают пародии, высмеивая доверчивых подписчиков. Но есть и те, кто действительно уверен: кормить можно и нужно как можно дольше.
С точки зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), грудное вскармливание — важный этап в жизни младенца. Оно насыщает организм полезными веществами и укрепляет иммунитет. Однако после шести месяцев рекомендуется вводить прикорм, а после двух лет молоко уже не несет особой питательной ценности.
Хотя кормление после двух лет не приносит вреда физическому здоровью, у психологов есть вопросы к психическому развитию ребенка.
Затянувшееся грудное вскармливание может тормозить развитие ребенка. Психологи сходятся во мнении о том, какие возможные проблемы могут быть:
Психолог подчеркивает: часто кормление уже нужно не ребенку, а самой матери. Страх потерять близкий контакт может мешать женщине отпустить свое чадо.
Чтобы преодолеть этот страх, психолог советует:
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Грудное вскармливание взрослых детей — новый вызов обществу
Социальные сети постоянно порождают странные и спорные тренды, но один из последних вызвал особенно бурную реакцию. Женщины выкладывают видео, где кормят грудью детей, которым уже не три и даже не пять лет, а девять, 12 и даже 15! Они уверены, что продлевают особую связь с ребенком, укрепляют его здоровье и даже экономят деньги. Но большинство комментаторов в шоке: нормально ли это?
«Я кормлю своего сына грудью, ему 9 лет. И на меня за это столько ненависти вылилось! Я не понимаю, вы не любите своих детей? В груди, в молоке столько всего полезного. А во-вторых, это экономия», — рассказывает блогер posmotri_na_mari4.
Некоторые мамы утверждают, что не собираются останавливаться и готовы кормить грудью хоть до школы, хоть до совершеннолетия. В ответ на критику они заявляют, что общественное мнение их не волнует, и продолжают вести блоги о пользе «естественного родительства».
«Девятилетний сын до сих пор кушает грудное молоко. Не думайте, что это происходит на постоянной основе. Обычно он кушает грудь, когда идет в школу или ложится спать. Иногда, когда он плачет, я также успокаиваю его грудью. Я думаю, тут любая мамочка меня поймет», — утверждает posmotri_na_mari4.
Кто такие «матери-сисечницы» и почему их осуждают?
Женщин, практикующих долгокормление, в интернете уже окрестили «матерями-сисечницами». В их адрес летят тысячи комментариев: их осуждают, высмеивают и даже угрожают привлечь полицию. Но видео продолжают набирать миллионы просмотров, а в комментариях разворачиваются настоящие дискуссии: как долго стоит кормить ребенка грудью?
Фото: istockphoto / tatyana_tomsickova
Одной из самых известных пропагандисток длительного грудного вскармливания стала блогер Катя Милова. Мама четверых детей уверяет, что кормила каждого до пяти лет, пока они сами не отказались. Сейчас она продолжает кормить младшую дочь, которой, к слову, уже тоже пять.
«Мне так удобно. Удобно укладывать спать, успокаивать, поддерживать близость. В этом возрасте она подходит редко и по взаимной договоренности. Делюсь для тех, кто отучает не потому что им так комфортно, а потому что давит мнение людей: давно пора, до школы кормить будешь. Не будешь! Дети вырастают суперадекватные, адаптивные, благодарные миру люди. Я проверила это за вас!», — поделилась Милова.
Но это не единственное ее «нестандартное» решение. Милова рожала дома, а не в роддоме, ни одного ребенка не отдала в детский сад или школу — все учатся на дому. Она уверена: главное — не подстраиваться под общество, а доверять интуиции.
Реальность или провокация?
Стоит ли верить блогерам, или все это ради популярности? На самом деле, далеко не все «матери-сисечницы» действительно кормят взрослых детей грудью. Часть блогеров просто записывает скандальные видео, чтобы привлечь внимание и продать аккаунт.
Другие снимают пародии, высмеивая доверчивых подписчиков. Но есть и те, кто действительно уверен: кормить можно и нужно как можно дольше.
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Как долго ребенку нужно грудное молоко?
С точки зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), грудное вскармливание — важный этап в жизни младенца. Оно насыщает организм полезными веществами и укрепляет иммунитет. Однако после шести месяцев рекомендуется вводить прикорм, а после двух лет молоко уже не несет особой питательной ценности.
Фото: istockphoto / Nestea06
Хотя кормление после двух лет не приносит вреда физическому здоровью, у психологов есть вопросы к психическому развитию ребенка.
Психологи предупреждают: долгокормление может тормозить развитие ребенка
Затянувшееся грудное вскармливание может тормозить развитие ребенка. Психологи сходятся во мнении о том, какие возможные проблемы могут быть:
- задержка речевого развития — ребенок меньше использует речь для коммуникации;
- неправильное развитие лицевых мышц и костей — из-за длительного сосания;
- проблемы с сепарацией — ребенок может слишком привязаться к матери и не научиться справляться с эмоциями самостоятельно.
Как отлучить ребенка от груди без стресса?
Психолог подчеркивает: часто кормление уже нужно не ребенку, а самой матери. Страх потерять близкий контакт может мешать женщине отпустить свое чадо.
Чтобы преодолеть этот страх, психолог советует:
- Осознать свои эмоции — понять, что трудности сепарации естественны.
- Переключить внимание — уделять больше времени супругу или личным увлечениям.
- Не перекладывать ответственность — отлучение от груди — это задача матери, а не ребенка или других членов семьи.
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Дайана Хусинова