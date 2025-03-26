В Министерстве просвещения РФ создали памятку по противодействию травле в школах

Фото: istockphoto/Inside Creative House
Министерство просвещения РФ подготовило памятку по противодействию физическому и психологическому насилию, травле и унижениям в школах, техникумах и колледжах. Это пособие ориентировано как на учащихся, так и на педагогов и родителей.
В ближайшее время разработанные материалы будут направлены во все регионы страны, сообщает пресс-служба ведомства. На местах будут организованы образовательные, просветительские и консультационные мероприятия по этому вопросу. В памятке указаны не только способы так называемого «буллинга», но и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.
Читайте также:
Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину
«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой буллинга и как этому противостоять
В Госдуме готовят законопроект о борьбе с буллингом в школе
«Новая памятка поможет не только оперативно реагировать на уже произошедшие случаи, но и предотвращать их, опираясь на правовые инструменты, проводить разъяснительную работу»,— приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Читайте также:
Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину
«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой буллинга и как этому противостоять
В Госдуме готовят законопроект о борьбе с буллингом в школе
Александр Бойцов