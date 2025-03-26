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В Министерстве просвещения РФ создали памятку по противодействию травле в школах

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Министерство просвещения РФ подготовило памятку по противодействию физическому и психологическому насилию, травле и унижениям в школах, техникумах и колледжах. Это пособие ориентировано как на учащихся, так и на педагогов и родителей.
В ближайшее время разработанные материалы будут направлены во все регионы страны, сообщает пресс-служба ведомства. На местах будут организованы образовательные, просветительские и консультационные мероприятия по этому вопросу. В памятке указаны не только способы так называемого «буллинга», но и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

«Новая памятка поможет не только оперативно реагировать на уже произошедшие случаи, но и предотвращать их, опираясь на правовые инструменты, проводить разъяснительную работу»,— приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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В Москве силовики задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
Названа причина задержания основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
26 марта 2025, 19:18

Вадим Мошкович (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Основатель агрохолдинга «Русагро», бывший сенатор Вадим Мошкович и несколько сотрудников компании задержаны в Москве. Они подозреваются в причастности к хищениям денежных средств.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Известно, что днём в офисах компании проходили обыски. Силовики задержали также генерального директора «Русагро» Тимура Липатова. Его, как и Мошковича, в настоящее время проверяют на причастность к мошенническим схемам с земельными активами в Белгородской области.

Делом занимаются сотрудники Следственного департамента МВД. Оно возбуждено по фактам хищений в компаниях, с которыми агрохолдинг состоял в деловых отношениях. Уточняется, что процессуальный статус Вадима Мошковича пока не определён. На фоне этих новостей акции «Русагро» теряли в котировках до 20% стоимости.

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«От классики до оргий»: Российский эскортник описал самые популярные предпочтения клиенток
26 марта 2025, 18:29

Фото: iStock/Denisfilm

Российский эскортник Дмитрий рассказал о самых популярных предпочтениях своих клиенток в интервью на YouTube-канале сексолога Ольги Василенко.
По словам мужчины, женщины часто пользуются его услугами из любопытства, а некоторые – из-за одиночества. При этом он отметил, что на большинстве встреч секса не случается. Часто он просто разговаривает с клиентками и поддерживает их морально.

«Моими услугами пользуются девушки, женщины, пары. Бывают даже девственницы. Вот недавно у меня была китаянка: в 27 лет — девственница. Разные люди вызывают. Вариантов секса тоже множество: от классики до оргий. Часто меня заказывают пары. Когда-то был секс в вертолете».
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Диетолог рассказал, как выбрать хороший авокадо
Диетолог Пристанский: при выборе авокадо нужно смотреть на мягкость и упругость
26 марта 2025, 17:13

Фото: iStock/Hleb Usovich

Плод с плотной темно-зеленой кожицей — популярный и востребованный продукт. Он богат полезными жирами, витаминами и минералами. Однако очень важно выбрать хороший продукт.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбирать авокадо.

«Авокадо должен быть мягким. Мы берем плод, осматриваем его на наличие повреждений (их не должно быть). На нем могут присутствовать потемнения на самой шкурке, шкурка должна быть. Есть еще темный авокадо — коричневато-фиолетовый будто — это такой сорт. Мы берем этот плод, он должен быть упругим, но в то же время легко играть в руке», — поделился эксперт.

По его словам, у каждого из фруктов всегда должна быть плодоножка, которую нужно «отковырять» и посмотреть, нет ли там вкраплений.

«Если там нет черных вкраплений и полностью однородный цвет, то плод можно смело брать. А если мы берем плод твердый, то его лучше погрузить в фольгу и поставить в любое теплое место дома. Либо кинуть буквально на две минутки в горячую воду», — посоветовал диетолог.

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Диетолог назвал продукт-альтернативу высококалорийному маслу
Диетолог Пристанский: авокадо может быть альтернативой маслу
26 марта 2025, 16:13

Фото: iStock/tashka2000

Авокадо — плод, богатый витаминами и минералами. Несмотря на высокую калорийность, он популярен среди приверженцев здорового образа жизни.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что в авокадо много жирных кислот, нутриентов и витаминов, которые необходимы нашему организму.

«У авокадо приятные вкусовые показатели, плюсом ко всему его можно использовать как некую альтернативу маслу. Он по калорийности даже чуть ниже. Как правило, его можно использовать, в чем угодно, даже в приготовлении соусов дополнительных», — поделился эксперт.

По его словам, авокадо доставляет рациону дополнительных вкусов.

«Авокадо можно переесть, как и огурцов. К примеру, если съесть 7 килограммов огурцов, вы хорошо почистите желудок, но калорийность точно будет в избытке. С авокадо такая же история. Из плюсов: он хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, потому является источником жиров, которые служат главным структурным материалом почти всех андрогенных гормонов», — объяснил Пристанский.

Он добавил, что авокадо можно давать в любом возрасте, потому что этот продукт не требует дополнительных специй.

«Даже с трех лет абсолютно без проблем можно употреблять. Он имеет приятную консистенцию, легкий вкус, не требует дополнений, ни одного случая аллергии не выявлено», — заявил диетолог.

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#фрукты
#еда
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Новый тренд в социальных сетях: зачем «матери-сисечницы» кормят взрослых детей грудью и что об этом говорят психологи
26 марта 2025, 16:09

Фото: istockphoto / Aliseenko

Грудное вскармливание — естественный процесс, заложенный самой природой. Но если для младенцев материнское молоко является жизненно необходимым, то можно ли сказать то же самое о пятилетних, десятилетних и даже подростках?
В социальных сетях набирает популярность новый, вызывающий массу возмущений тренд: женщины выкладывают видео, на которых кормят грудью детей, давно перешагнувших младенческий возраст. Они утверждают, что это укрепляет связь с ребенком, положительно влияет на его здоровье и даже помогает экономить семейный бюджет. «Радио 1» расскажет, зачем мамы кормят своих подростков грудью и к чему это может привести.

Грудное вскармливание взрослых детей — новый вызов обществу


Социальные сети постоянно порождают странные и спорные тренды, но один из последних вызвал особенно бурную реакцию. Женщины выкладывают видео, где кормят грудью детей, которым уже не три и даже не пять лет, а девять, 12 и даже 15! Они уверены, что продлевают особую связь с ребенком, укрепляют его здоровье и даже экономят деньги. Но большинство комментаторов в шоке: нормально ли это?

«Я кормлю своего сына грудью, ему 9 лет. И на меня за это столько ненависти вылилось! Я не понимаю, вы не любите своих детей? В груди, в молоке столько всего полезного. А во-вторых, это экономия», — рассказывает блогер posmotri_na_mari4.

Некоторые мамы утверждают, что не собираются останавливаться и готовы кормить грудью хоть до школы, хоть до совершеннолетия. В ответ на критику они заявляют, что общественное мнение их не волнует, и продолжают вести блоги о пользе «естественного родительства».

«Девятилетний сын до сих пор кушает грудное молоко. Не думайте, что это происходит на постоянной основе. Обычно он кушает грудь, когда идет в школу или ложится спать. Иногда, когда он плачет, я также успокаиваю его грудью. Я думаю, тут любая мамочка меня поймет», — утверждает posmotri_na_mari4.

Кто такие «матери-сисечницы» и почему их осуждают?


Женщин, практикующих долгокормление, в интернете уже окрестили «матерями-сисечницами». В их адрес летят тысячи комментариев: их осуждают, высмеивают и даже угрожают привлечь полицию. Но видео продолжают набирать миллионы просмотров, а в комментариях разворачиваются настоящие дискуссии: как долго стоит кормить ребенка грудью?

Фото: istockphoto / tatyana_tomsickova

Одной из самых известных пропагандисток длительного грудного вскармливания стала блогер Катя Милова. Мама четверых детей уверяет, что кормила каждого до пяти лет, пока они сами не отказались. Сейчас она продолжает кормить младшую дочь, которой, к слову, уже тоже пять.

«Мне так удобно. Удобно укладывать спать, успокаивать, поддерживать близость. В этом возрасте она подходит редко и по взаимной договоренности. Делюсь для тех, кто отучает не потому что им так комфортно, а потому что давит мнение людей: давно пора, до школы кормить будешь. Не будешь! Дети вырастают суперадекватные, адаптивные, благодарные миру люди. Я проверила это за вас!», — поделилась Милова.

Но это не единственное ее «нестандартное» решение. Милова рожала дома, а не в роддоме, ни одного ребенка не отдала в детский сад или школу — все учатся на дому. Она уверена: главное — не подстраиваться под общество, а доверять интуиции.

Реальность или провокация?


Стоит ли верить блогерам, или все это ради популярности? На самом деле, далеко не все «матери-сисечницы» действительно кормят взрослых детей грудью. Часть блогеров просто записывает скандальные видео, чтобы привлечь внимание и продать аккаунт.

Другие снимают пародии, высмеивая доверчивых подписчиков. Но есть и те, кто действительно уверен: кормить можно и нужно как можно дольше.

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Как долго ребенку нужно грудное молоко?


С точки зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), грудное вскармливание — важный этап в жизни младенца. Оно насыщает организм полезными веществами и укрепляет иммунитет. Однако после шести месяцев рекомендуется вводить прикорм, а после двух лет молоко уже не несет особой питательной ценности.

Фото: istockphoto / Nestea06

Хотя кормление после двух лет не приносит вреда физическому здоровью, у психологов есть вопросы к психическому развитию ребенка.

Психологи предупреждают: долгокормление может тормозить развитие ребенка


Затянувшееся грудное вскармливание может тормозить развитие ребенка. Психологи сходятся во мнении о том, какие возможные проблемы могут быть:

  • задержка речевого развития — ребенок меньше использует речь для коммуникации;
  • неправильное развитие лицевых мышц и костей — из-за длительного сосания;
  • проблемы с сепарацией — ребенок может слишком привязаться к матери и не научиться справляться с эмоциями самостоятельно.
Кроме того, после года можно постепенно завершать процесс. Сосательный рефлекс нужен младенцам для выживания, но со временем он исчезает. Если же грудь остается единственным способом утешения, ребенок может не пройти важный этап взросления. Нужно учить его успокаиваться другими способами: разговаривать с ним, обнимать, играть.

Как отлучить ребенка от груди без стресса?


Психолог подчеркивает: часто кормление уже нужно не ребенку, а самой матери. Страх потерять близкий контакт может мешать женщине отпустить свое чадо.

Чтобы преодолеть этот страх, психолог советует:

  1. Осознать свои эмоции — понять, что трудности сепарации естественны.
  2. Переключить внимание — уделять больше времени супругу или личным увлечениям.
  3. Не перекладывать ответственность — отлучение от груди — это задача матери, а не ребенка или других членов семьи.
Длительное грудное вскармливание — личный выбор каждой матери. Однако важно помнить, что после определенного возраста оно уже не приносит пользы малышу. Если кормление становится больше потребностью мамы, чем ребенка, возможно, пришло время задуматься о завершении этого этапа.

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