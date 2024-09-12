В Клину в этом году дополнительно заасфальтируют ещё 10 народных троп

Фото: пресс-служба администрации г. о Клин
В городском округе Клин успешно завершилась реализация региональной программы «Пешком», в рамках которой благоустроено 27 «народных троп», сообщает пресс-служба администрации г. о Клин.
Благодаря экономии средств, полученной в результате проведения электронных торгов, было принято решение о дополнительном благоустройстве ещё десяти тротуаров.
Работы пройдут в разных населённых пунктах Московской области:
Из перечисленных пешеходных коммуникаций работы уже завершены на шести объектах в деревне Малеевка, поселках Нудоль и Решетниково, а также в Клину. В то же время в Высоковске и на улице Спортивная в Клину благоустроительные работы продолжаются. Все работы будут полностью завершены и переданы на комиссионный прием в сентябре текущего года. Читайте также:
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Работы пройдут в разных населённых пунктах Московской области:
- г. Высоковск, Первомайский проезд, д. 6 — ул. Текстильная, д. 20;
- г. Высоковск, ул. Стачек, д. 1, 2 — ул. Краснофлотская, д. 10;
- р. п. Решетниково, от ул. Центральной к д. 31;
- р. п. Решетниково, от ул. Парковой, д. 5 к клубу «Решетниковский»;
- р. п. Решетниково, от ул. Центральной, д. 41 к магазину «Пятёрочка»;
- д. Малеевка, ул. Центральная Усадьба, от ДИП у д. № 8 к катку;
- пос. Нудоль, ул. Футбольная, д. 23;
- г. Клин, ул. Спортивная, д. 3, 5;
- г. Клин, ул. Спортивная, д. 1/2;
- г. Клин, ул. Мира, д. 24.
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Дайана Хусинова