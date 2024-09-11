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Началась реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы

11 сентября 2024, 15:04
Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

На юго-западе Москвы началась реабилитация Соловьиного пруда. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В настоящее время этот водоем, расположенный в зоне жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — рассказал Бирюков.

По его словам, работы по реабилитации пруда завершатся до конца текущего года. Пруд очистят от ила, а после будет укреплена береговая полоса на всем ее протяжении. Далее планируется создать зону биоплато, где будут высажены водные растения. Площадь ее составит 370 квадратных метров.



Кроме того, в рамках проводимых работ отремонтируют мост и деревянные настилы.

Всего в этом году в Москве обновят более 20 прудов.

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#растения
#пруд
Регоператоры Подмосковья вывезли за лето более 11 млн кубометров мусора
11 сентября 2024, 15:31

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 11 миллионов кубометров мусора вывезли региональные операторы по обращению с отходами в Московской области с июня по август, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В семи кластерах московской области региональные операторы отправили в комплексы по переработке отходов (КПО) как крупногабаритный строительный, так и мелкий мусор», — отмечается в сообщении.
В Сергиево-Посадской зоне, куда входит одиннадцать городских округов, было вывезено около 2,7 млн кубометров мусора, в Ногинской и Рузской зонах — примерно по 2,5 млн кубометров мусора, в Воскресенской зоне — более 1,7 млн кубометров отходов, в Чеховской — более 1 миллиона кубометров, в Алексинской — более 560 тысяч кубометров и в Каширской — около 78 тысяч кубометров.

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#минчистоты
#московская область
#подмосковье
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«Народный инспектор» выявил летом в Подмосковье 1,1 тыс. случаев парковки на газонах
«Народный инспектор» выявил в Подмосковье 1,1 тыс. случаев парковки на газонах
11 сентября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Через портал «Народный инспектор» в Московской области в течение лета выявили более 1,1 тыс. случаев парковки на газонах.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
«За лето жители региона зафиксировали 1 176 случаев парковки в зонах зелёных насаждений, что привело к штрафам на общую сумму 1 543 000 рублей. Важно соблюдать правила парковки, чтобы сохранить зелёные зоны, а также не мешать другим участникам дорожного движения и пешеходам», – отметил Мурашов.
По данным подмосковного Минчистоты, больше всего нарушителей обнаружили в Красногорске. Там составили 204 постановления на сумму 453 тыс. рублей. Особенно активно ловили автохамов во дворах посёлка Путилково и села Ильинское.

Тем, кто стал свидетелем безответственного поведения водителей, не стоит оставаться равнодушными. Сообщить о нарушениях можно через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Всего за четыре клика можно зафиксировать случаи, когда автомобилисты оставляют машины на газонах или преграждают проезд к мусорным контейнерам. Для этого нужно записать видео с нарушением и номером автомобиля, а затем отправить его на модерацию.

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#минчистоты
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#газоны
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#подмосковье
#московская область
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Минтранс Московской области напоминает об опасности вождения в нетрезвом виде
11 сентября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во Всероссийский день трезвости Министерство транспорта Московской области напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости вождения в нетрезвом виде. Алкоголь ухудшает реакцию и искажает восприятие на дороге, что приводит к серьёзным последствиям в случае ДТП, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для предотвращения нарушений правил дорожного движения в Московской области проводятся профилактические мероприятия. Сотрудники администраций округов и волонтёры дежурят на выходных на территории более 400 мест отдыха и притяжения жителей в малых населённых пунктах и городах. Госавтоинспекция региона регулярно проводит рейды, направленные на профилактику нетрезвого вождения.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения. Необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов в запрещённых местах и исключить вождение в нетрезвом виде. Не позволяйте своим близким и знакомым садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы стали свидетелем нетрезвого водителя, обратитесь в полицию по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.

Важно помнить, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет (статья 12.8 КоАП РФ). В случае повторного нарушения водителю грозит уголовная ответственность с возможностью штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы (статья 264.1 УК РФ).


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В Москве инвестору выделен участок земли для строительства спортивного комплекса
11 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Инвестор построит в столичном районе Хорошево-Мневники физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Уже заключён договор аренды земельного участка.
Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова. Отмечается, что в рамках реализации МаИП застройщики получают землю под строительство без торгов.

По словам заммэра, общая площадь комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров. В него будут входить арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для боевых единоборств и спортивной гимнастики. Участок земли предоставлен инвестору на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство спорткомплекса.

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Перечислены фильмы и сериалы, в декорациях к которым россияне провели бы осень
Исследование: Россияне хотели бы провести осень в декорациях «Гарри Поттера»
11 сентября 2024, 15:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» показало, что большинство россиян хотели бы оказаться этой осенью в декорациях к фильмам «Гарри Поттер» и «Любовь и голуби».
«Самыми популярными декорациями из фильмов, в которых россияне хотели бы провести осень, стали «Гарри Поттер» и «Любовь и голуби», каждый из которых набрал 11% голосов», — приводит RT результат исследования.

Также весьма популярны среди россиян в этом плане тали такие сериалы, как «Друзья» и «Зачарованные», а также сага «Сумерки».

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что более 60% девятиклассников в России выбирают колледжи для образования.

«Сегодня у нас в колледжах в целом конкурс на некоторые специальности четыре–пять, а где-то – и 10 человек на место. Более 60% девятиклассников выбирают колледжи. При необходимости они потом могут обучаться в вузах», – приводит АГН «Москва» слова Кравцова.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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В подмосковном селе Черкизово построят котельную
11 сентября 2024, 15:03

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную планируется построить в селе Черкизово городского округа Коломна, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 47 миллионов 99 тысяч 32 рубля 73 копейки, заявки принимаются до 19 сентября. Работы будут финансироваться из бюджетов Подмосковья и округа Коломна.

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#коломна
#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
#котельная
#торги
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Перечислены самые трендовые принты этой осени
Стилист Тюрева назвала клетку и горох самыми трендовыми принтами осени-2024
11 сентября 2024, 14:51

Фото: iStock/kurmyshov

Стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева заявила, что трендовыми в этом осеннем сезоне станут такие принты, как клетка, гусиная лапка, полоска и горох.
«Очень актуальными будут и модели с флористическими принтами. Надо отметить, что в этом сезоне в моде более крупные, заметные цветы», — добавила в беседе с «Москвой 24» Тюрева.

При этом она предупредила, что крупный рисунок на одежде визуально может придавать больший объём силуэту и полнить.

А основатель юридической компании Таисия Вепренцева напомнила об уловках торговых сетей и продавцов во время распродаж.

«Перед распродажей продавец сильно завышает цену, чтобы тут же скостить её на ту же стоимость. Это известный приём для утилизации старой коллекции, залежавшегося товара или для сбыта остатков со складов», — отметила в беседе с RT Вепренцева.

Ранее стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказывала о необычных осенних трендах макияжа, акцентировав внимание на глазах и губах.

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#осень
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Расписание на Горьковском и Киевском направлениях изменится 13-15 сентября
11 сентября 2024, 14:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов на Киевском и Горьковском направлениях, а также на МЦД-4 изменится с 13 по 15 сентября из-за работ на участке между Курским вокзалом и станцией Нижегородская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание изменится на период с полудня 13 сентября до 23:00 15 сентября. Из-за этого будут увеличены интервалы между электричками, у некоторых поездов изменится пункт отправления и прибытия», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

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В Сочи руководство МОЦОМДа выступило на XVIII форуме «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»
11 сентября 2024, 14:07

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Сочи прошёл четырёхдневный XVIII Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Главный врач центра и заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Мельник выступила с докладами: «Резервы снижения показателей младенческой смертности: опыт Московской области» и «Индукция родов как резерв снижения количества кесаревых сечений». Оба доклада были основаны на опыте работы центра.

«Участие в этом мероприятии для нас является значимым событием. Репутация сочинского форума заслужена именно благодаря насыщенной научной программе, которая затрагивает самые актуальные вопросы родовспоможения и неонатологии. Поэтому специалисты со всей России, в том числе и нашего центра приезжают сюда делиться и обмениваться опытом. Что особенно приятно, в рамках форума в этом году лауреатом премии «Репродуктивное завтра России-2024 в спецноминации за выдающиеся заслуги в восстановлении и укреплении здоровья детей стал заведующийотделения хирургии новорожденных нашего центра, врач детский-хирург Михаил Рехвиашвили», — рассказала главный врач МОЦОМДа Татьяна Мельник.
Заместитель главного врача по детству, Антон Жильцов, представил доклад на тему «Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Возрастные аспекты». Он также принял участие в секционном заседании «Микробиом — ключ к здоровью матери и ребёнка», где выступал в роли спикера и модератора.

Мероприятие собрало более 6000 участников, на семинаре было проведено 477 секций, где выступили 665 спикеров, представивших 974 доклада.

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