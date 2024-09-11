Началась реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы

График движения пригородных поездов на Киевском и Горьковском направлениях, а также на МЦД-4 изменится с 13 по 15 сентября из-за работ на участке между Курским вокзалом и станцией Нижегородская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.