Началась реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы началась реабилитация Соловьиного пруда. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В настоящее время этот водоем, расположенный в зоне жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — рассказал Бирюков.
По его словам, работы по реабилитации пруда завершатся до конца текущего года. Пруд очистят от ила, а после будет укреплена береговая полоса на всем ее протяжении. Далее планируется создать зону биоплато, где будут высажены водные растения. Площадь ее составит 370 квадратных метров.
Кроме того, в рамках проводимых работ отремонтируют мост и деревянные настилы.
Всего в этом году в Москве обновят более 20 прудов.
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