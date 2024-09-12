В Люберцах завершается строительство участка трассы М-5 «Урал»

Фото: Наталья Лымарь
Участок трассы М-5 «Урал» в обход посёлка Октябрьский строят на территории городского округа Люберцы, в настоящее время готовность объекта превысила 90%, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
«Построено основное асфальтобетонное полотно и более семи искусственных сооружений: это путепроводы и мост чрез Москву-реку. Установлено уличное освещение. Там, где это предусмотрено проектом, поставлены барьерные ограждения и шумозащитные экраны. Созданы локальные очистные сооружения», — рассказал замначальника отдела капитального строительства ФКУ «Центравтомагистраль» Михаил Сафран.Он добавил, что проект был дополнен надземным переходом для пешеходов, и подчеркнул, что к открытию движения по новой дороге этот переход будет построен.
Протяжённость строящегося участка трассы М-5 «Урал» составляет 11 километров. Ввести новую дорогу в эксплуатацию по плану должны до конца года, однако строители стремятся выполнить работу досрочно.
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