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В Люберцах завершается строительство участка трассы М-5 «Урал»

12 сентября 2024, 09:44
Фото: Наталья Лымарь

Фото: Наталья Лымарь

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Участок трассы М-5 «Урал» в обход посёлка Октябрьский строят на территории городского округа Люберцы, в настоящее время готовность объекта превысила 90%, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
«Построено основное асфальтобетонное полотно и более семи искусственных сооружений: это путепроводы и мост чрез Москву-реку. Установлено уличное освещение. Там, где это предусмотрено проектом, поставлены барьерные ограждения и шумозащитные экраны. Созданы локальные очистные сооружения», — рассказал замначальника отдела капитального строительства ФКУ «Центравтомагистраль» Михаил Сафран.
Он добавил, что проект был дополнен надземным переходом для пешеходов, и подчеркнул, что к открытию движения по новой дороге этот переход будет построен.



Протяжённость строящегося участка трассы М-5 «Урал» составляет 11 километров. Ввести новую дорогу в эксплуатацию по плану должны до конца года, однако строители стремятся выполнить работу досрочно.

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#люберцы
#дороги
#строительство
В Московской области строится ЖК «Новая Алексеевская роща»
12 сентября 2024, 09:52

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Балашиха идёт строительство жилого комплекса «Новая Алексеевская роща», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Застройщик — ГК «Гранель» - работает над корпусами № 1, № 2, № 3. на территории комплекса будет создана вся необходимая инфраструктура. В рамках комплексного развития территории будут построены детский сад на 250 мест, школа на 1230 мест и поликлиника на 400 посещений в смену.

На данный момент на объекте завершены все подготовительные работы: установлено ограждение строительной площадки, создан строительный городок и проведены работы по временному электроснабжению строительной площадки.

В корпусе № 1 завершён процесс разработки котлована, установки бетонной основы и гидроизоляции, а также монтажа башенного крана. В настоящее время завершается установка вертикальных конструкций цоколя и монтаж перекрытия цокольного этажа.

В корпусе № 2 окончены работы по установке перекрытия цокольного этажа и вертикальных конструкций первого этажа, а также установлен башенный кран.

В корпусе № 3 завершены предварительные работы, разработка котлована и установка бетонной основы. Сейчас ведутся работы по установке фундаментной плиты.

На территории жилого комплекса открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь автостоянки, рассчитанная на 1000 автомобилей.

ЖК «Новая Алексеевская роща» расположен всего в 6 километрах от МКАД. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами, а пространство будет разделено на зоны для различных видов времяпрепровождения: детских игровых площадок, спортивных площадок и зон для спокойного отдыха.

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Осенью в Клину откроются агроклассы для учеников старших классов
12 сентября 2024, 09:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Глава городского округа Клин Алёна Дмитриевна Сокольская провела встречу с представителями Российского государственного аграрного университета — Александром Бакштаниным, руководителем управления профориентации и приёма, и Светланой Кузнецовой, главой Федерального центра компетенций, сообщает пресс-служба администрации г. о. Клин.

В ходе встречи было принято решение открыть агроклассы в Клину уже в текущем учебном году. Стороны подписали соглашение с МСХА имени К. А. Тимирязева, согласно которому ученики старших классов школы «Планета Детства» в Спас-Заулке смогут изучать агротехнологии во внеурочной деятельности уже в осенью этого года.

На встрече обсуждались лекции, практические занятия, знакомство с местными сельхозпроизводителями и проведение интересных лабораторных исследований, включая выездные мероприятия в университет.

«Специалисты аграрного сектора, желательно — свои, местные, высококвалифицированные, сегодня очень востребованы на быстро растущих и развивающихся сельхозпредприятиях городского округа. А мы заинтересованы в том, чтобы Клин и дальше двигался по правильному пути, возвращая себе славу аграрного лидера Подмосковья. В ближайшей перспективе — создание полноценной "Агрошколы" на территории нашего сельского поселения. Так что будем работать, будем взаимодействовать, будем помогать профессионалам учить наших детей любить землю, на которой они живут», — подвела итоги встречи в своих социальных сетях Сокольская.






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#ученики
#подмосковье
#московская область
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Скончался Николай Сванидзе: личная жизнь и карьера журналиста, причины смерти
12 сентября 2024, 09:31

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

12 сентября в возрасте 69 лет скончался Николай Сванидзе – известный российский журналист, историк, общественный деятель, политолог, автор, а также телерадиоведущий. О том, что известно о его личной жизни, карьере и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Николай появился на свет в Москве весной 1955 года. Его отец был выпускником МГУ, участвовал в Великой Отечественной войне, а в мирное время работал экскурсоводом в Политехническом музее. Позже он стал главным редактором литературного издательства. Мать Николая была профессором, специалистом в области средневековой истории и увлекалась стихосложением.

Николай обучался в школе с углубленным изучением английского языка, а затем поступил в МГУ имени Ломоносова на исторический факультет, решив следовать семейной традиции. На третьем курсе он вступил в Коммунистическую партию.

Профессиональная деятельность


После завершения учебы Николай работал преподавателем в вузе при Академии наук СССР в течение десяти лет, а также читал лекции в гуманитарном институте Москвы. В 80-х годах он часто ездил за границу по работе, и в этот период написал диссертацию об экономической деятельности президента США Джимми Картера.

В период распада Советского Союза Николай начал свою карьеру на телевидении как журналист. Его школьный друг Евгений Киселёв предложил ему стать комментатором программы «Вести». Николай согласился. Возможность общения с интересными людьми быстро увлекла Николая, и он нашёл вдохновение в журналистике.

Вскоре Николай стал ведущим, за его плечами участие в таких передачах как: «Зеркало», «Исторический процесс», «Контрасты», «Суд времени» и «Подробности». Позже его назначили руководителем компании ВГТРК. В 1994 году он получил орден «За личное мужество», а в 1995 — премию «ТЭФИ» как лучший телеведущий.

В начале 2000-х он вел программу на «РТР» и записал для радио «Эхо Москвы» цикл под названием «Особое мнение с Николаем Сванидзе». Он также снял несколько успешных документальных фильмов и стал членом Общественной палаты в 2005 году. Николай написал книгу о Дмитрии Медведеве и продолжал анализировать исторические процессы в России.

С 2015 года Николай вел программы «Главные темы недели», «Тема дня за 60 секунд» и «История в лицах» на радио «Серебряный дождь». В 2017 году на телевидении был представлен его документальный проект «Умереть вовремя». В январе 2018 года он побывал в эфире радио «Комсомольская правда», обсуждая сталинский период.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Личная жизнь Сванидзе


С будущей супругой Мариной Жуковой Николай познакомился в 1983 году.

Марина является внучкой Зинаиды Ершовой, известного радиохимика. Хотя по образованию она историк, некоторое время занималась актерским мастерством. В течение многих лет Марина работала на телевидении в качестве помощницы своего мужа и выступала редактором программы «Зеркало».

Николай воспитывал сына Марины от ее первого брака. У них нет совместных детей. На сегодняшний день сын Марини уже женат и стал отцом дочки по имени Марианна.

Причины смерти Сванидзе


Николай Сванидзе, согласно информации SHOT, скончался от острого сердечного недостатка. Журналист ушел из жизни в ночь на 12 сентября, рядом с ним находилась его супруга. Медики, прибывшие на вызов, пытались вернуть его к жизни, но все усилия оказались безуспешными. В официальном заключении о смерти указана сердечная недостаточность.

В течение последнего года Сванидзе находился на реабилитации после перенесенной болезни. В феврале 2023 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии с отеком легких. У него наблюдался такой симптом, как кашель с кровью, что и побудило его обратиться за медпомощью. Кроме того, у него были диагностированы острые формы сердечной и дыхательной недостаточности, а также почечная недостаточность, септический шок и сепсис.

Врачи также ставили журналисту диагноз — ишемия головного мозга.

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Суд Парижа вынесет приговор женщинам, заявлявшим, что Брижит Макрон – мужчина
12 сентября 2024, 08:54

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

В Париже суд вынесет приговор двум женщинам, которые утверждали, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом информирует РИА Новости.
В июне в коррекционном трибунале Парижа начался судебный процесс над Наташей Рей и Дельфин Эегусс. Супруга Марона и ее брат обвиняют Рей в клевете. Они требуют оштрафовать каждую обвиняемую на сумму в 10 000 евро, а также выплатить около 3 000 евро судебных издержек.

В декабре 2021 года независимая журналистка Рей на YouTube заявила, что проводит расследование в отношении первой леди Франции. Она утверждала, что школьная учительница, которая старше Макрона на 24 года, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Это видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ.

В этом году Макрон впервые публично раскритиковал сообщения различных изданий по поводу пола его жены. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты», которым верят люди.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хотя специалисты выступают против этого.

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Женщина призналась мужу в измене и получила неожиданный ответ
12 сентября 2024, 06:17

Фото: istock/Andrii Zastrozhnov

49-летняя женщина, рассказавшая о своей измене мужу, получила ошеломляющий ответ, который заставил её пересмотреть своё будущее. Историю опубликовало издание The Sun, где женщина поделилась своими переживаниями с экспертом по отношениям Дейдре Сандерс.
В своем письме женщина рассказала, что после того, как её муж потерял к ней интерес, она долгое время не допускала мысли об измене. Однако внимание со стороны коллеги привлекло её, и они вступили в интимную связь. Не выдержав чувства вины, она призналась в измене мужу на следующий день.

«Он ответил, что уже давно спит с 28-летней дочерью своей подруги», — написала женщина.

По её словам, муж был абсолютно спокоен и не желал обсуждать развод, несмотря на её решение уйти. Женщина обратилась за советом, сообщив, что больше не любит мужа и не знает, что ей делать.

Эксперт Сандерс подчеркнула, что месть за измену редко приносит облегчение, а наоборот, ещё больше запутывает отношения. Она посоветовала женщине откровенно поговорить с мужем и, если он не захочет возобновить отношения, обсудить развод.

Ранее Сандерс давала советы на тему отношений, связанных с интимными трудностями, призывая своих читателей работать над открытым общением с партнерами.

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#эксперт
#женщина
#советы
#развод
#отношения
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Женщина побывала в Чехии и описала привычки местных лишь одним словом
Российская блогерша о привычках жителей Чехии: «не укладывается в голове»
12 сентября 2024, 06:12

Фото: istock/Andrzej Rostek

Российская тревел-блогерша, побывавшая в Чехии, поделилась впечатлениями о местных жителях, описав их привычки фразой «не укладывается в голове». Свои наблюдения она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».
Особенное внимание девушка уделила культуре потребления пива в стране. По её словам, в Чехии пиво пьют как воду.

«Здесь оно возведено в культ. Приучают к нему буквально с пеленок: если в России врачи настоятельно рекомендуют женщинам во время беременности и кормления грудью отказаться от алкоголя, то в Чехии просят ограничиться хотя бы парой кружек пенного напитка в неделю», — написала блогерша.
Она также отметила любовь чехов к советским «панельным» домам. Если в России такие дома часто критикуют за неудобства и обветшалость, то в Чехии их ценят наравне со средневековыми замками и стремятся продлить срок их эксплуатации.

Ранее стало известно, что большинство депутатов Госдумы поддержат закон, запрещающий мигрантам привозить с собой семьи в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.

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#чехия
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80 лет Владимиру Спивакову: история оркестра «Виртуозы Москвы» и личная жизнь дирижёра
12 сентября 2024, 06:00

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

12 сентября исполняется 80 лет выдающемуся скрипачу, дирижёру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову, который является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». О биографии артиста, его знаменитом оркестре и известных цитатах расскажет редакция «Радио 1».

Биография Владимир Спивакова


Владимир Спиваков — выдающийся российский скрипач и дирижер, родившийся 12 сентября 1944 года в Уфе. С раннего возраста он проявлял выдающиеся музыкальные способности, что привело его к учебе в Московской консерватории. Под руководством таких мастеров, как Леонид Коган и Юрий Янкелев, Спиваков достиг значительных успехов в классической музыке.

Широкую известность Спиваков приобрёл благодаря основанию в 1979 году камерного ансамбля «Виртуозы Москвы», ставшего одним из самых ярких творческих объединений нашего времени.


«Виртуозы Москвы»: история создания и развития оркестра


Коллектив ансамбля «Виртуозы Москвы» быстро завоевал популярность не только в России, но и за ее пределами. Под руководством Спивакова оркестр стал известен своими яркими концертами и оригинальными программами, объединяющими классическую музыку и современные интерпретации.

«Виртуозы Москвы» по сей день продолжают радовать слушателей по всему миру, участвуя в международных фестивалях и гастролях.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Личная жизнь Владимира Спивакова


Личная жизнь Владимира Спивакова всегда оставалась в тени его публичной деятельности. Он был женат несколько раз и воспитывает детей. Спиваков активно поддерживает различные благотворительные проекты и помогает молодым музыкантам. У Спивакова три родных и одна приемная дочь.


«В музыке есть всё, что есть в космосе»: цитаты Владимира Спивакова


Владимир Спиваков — не только талантливый музыкант, но и мудрый мыслитель. Его высказывания о музыке, жизни и искусстве вдохновляют многих. Вот несколько запоминающихся цитат:

  • «Музыка — это язык, который понимает каждый».
  • «Искусство должно быть доступно всем, независимо от их происхождения».
  • «Каждый концерт — это новая история, которую мы рассказываем вместе с музыкой».
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Александр Сытник 12 сентября: чего нельзя делать, чтобы не лишиться денег и не привлечь воров
День памяти святителя Александра Свирского отмечают православные 12 сентября
12 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

12 сентября православные христиане отмечают день памяти святителя Александра Свирского, одного из самых почитаемых русских святых. В народном календаре праздник называется Александр Сытник. О глубоких исторических корнях и богатых традициях праздника 12 сентября читайте в материале «Радио 1».

Александра Сытник — история

Александр Свирский жил на берегу реки Свирь, где основал Троицкий монастырь. Обладал даром прозрения и исцеления. Его канонизировали в 1547 году на Московском соборе. Мощи святого почивают в Троицком соборе Александро-Свирского монастыря, куда ежегодно приезжают тысячи паломников.

В народе на Александра Сытника созывали всех близких и знакомых на застолья, варили ячменную кашу, пекли караваи и пироги. Это было обусловлено концом однодневного поста, установленного в праздник Усекновения главы предшественника Иисуса Иоанна Крестителя.

Праздник святителя Александра Свирского – это не только важное событие в православном календаре, но и напоминание о традициях, которые сохраняют связь с народной культурой и передают ее следующим поколениям.

Что можно делать 12 сентября

  • В день памяти Александра Сытника можно просить у святого о рождении детей. В этот день принято готовить сытные блюда из рыбы, грибов и овощей, а также каши.
  • Удачный день для свиданий, предложений руки и сердца, а также свадеб – считалось, что влюбленные проживут вместе долгую и счастливую жизнь.
  • На Руси в этот день старались мириться с теми, кто в ссоре.
  • Все начатые дела на Александра Сытника будут даваться легче.
  • В этот день хорошо заводить новых друзей.
  • Хорошее время для финансовых начинаний, которые приумножат богатство.
  • Девушки в этот день умывались водой с серебром, чтобы скорее встретить суженого.
  • Женщины в браке готовили пироги для мужей – тогда год пройдет без ссор с супругом.

Чего нельзя делать 12 сентября

  • Нельзя брать в долг – это приведет к финансовым потерям в будущем.
  • Плохой приметой считалось стричь волосы – это сулило неудачи в отношениях с противоположным полом.
  • Нельзя менять двери и замки – считалось, что это привлечет в дом воров.
  • Нельзя лениться и долго спать – предки верили, что это плохо скажется на делах в будущем.
  • Любое сделанное в этот день зло обязательно вернется.
Фото: istockphoto/ PeopleImages

Народные приметы на 12 сентября

На Руси с именем святого Александра Свирского связано множество примет и поверий, которые помогали крестьянам предсказывать погоду и планировать сельскохозяйственные работы.
  • Если 12 сентября идет дождь, то зима будет мягкой и теплой, а лето следующего года – дождливым.
  • Много рябины, значит зима будет суровой и снежной.
  • Если в этот день ветер дует с юга, то осень будет затяжной и теплой.
  • Если птицы улетают на юг раньше обычного, то зима будет ранней и холодной.
Фото: istockphoto/ PeopleImages

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#женщины
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Володин: Запрет мигрантам привозить семьи в РФ поддержат большинство депутатов
Володин: Запрет мигрантам привозить семьи в РФ поддержат в Госдуме
11 сентября 2024, 22:11

Фото: Сайт Кремля

Большинство депутатов Госдумы поддержат закон, запрещающий мигрантам привозить с собой семьи в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
Спикер парламента отметил, что работа над соответствующим законопроектом сейчас идет в Госдуме.
«Не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи», – сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
Кроме этого спикер предложил увеличить срок нахождения иностранцев в браке с россиянами для получения гражданства РФ – более двух лет.
«Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть не два года, может быть три года, может быть четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви», – отметил Володин.

Ранее группа депутатов нижней палаты парламента внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам, не имеющим гражданства РФ, право на перевозку в страну семей. Также усилить требования к детям мигрантов в российских школах предложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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