«Если не убежать, то уплыть»: Украинские пограничники задержали мужчин с резиновой лодкой

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Четверо украинцев пытались сбежать из стран, незаконно переплыв границу с Венгрией, об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы», — рассказали в пресс-службе ведомства.
На задержанных составили административные протоколы. Каждому из них грозит штраф до пяти тысяч долларов. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к организации этого «заплыва».
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Евгения Парфентьева