Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ

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Мобилизация на Украине должна заменить 330 тысяч военных, которые находятся в зоне боевых действий. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на украинское Минобороны.
«Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — говорится в статье.
При этом уточняется, что всего на Украине хотят мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек. Остальные 170 тысяч должны будут удовлетворить другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боевых действий.
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