Этим летом в парках городского округа Химки провели свыше 850 мероприятий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
За летние месяцы в парках городского округа Химки прошло 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. Участниками этих событий стали около 80 тысяч жителей и гостей города, которые принимали участие в эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Наиболее популярными мероприятиями были День России и фестиваль «Ярко в парках», которые привлекли множество посетителей.
Самым посещаемым местом на протяжении всего периода был парк Толстого, где летом побывало около 700 тысяч человек. В парке созданы все условия для активного отдыха: игровые площадки, детские зоны, беговые и велосипедные дорожки.
Кроме того, большой популярностью пользуется уникальное колесо обозрения — один из крупнейших аттракционов региона.
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Дайана Хусинова