В Подмосковье до конца года благоустроят 90 общественных объектов

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90 парков, набережных, лесопарков, площадей и пешеходных зон должны благоустроить в Московской области до конца текущего года, многие объекты уже сданы. Об этом доложил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
«По плану в 2024 году должны благоустроить 12 парков, из них уже открыты восемь: городской парк в Дедовске, парк «Меленки» в Павловском Посаде, Центральные парки культуры и отдыха в Долгопрудном и Жуковском, парк Мира в Коломне, Центральный парк в Лобне, парк «Захарово» в Одинцовском округе и парк у озера Южное в Черноголовке. В годовом плане также 12 лесопарков — открыты уже четыре, 24 пешеходные зоны и площади — открыто десять, а также десять набережных — открыты пять», — сказал Михаил Хайкин.Кроме того, в программу вошли 16 скверов, из них готово шесть, восемь детских скверов (готовы два) и 13 активных зон в парках (открыто девять).
Михаил Хайкин также сообщил, что до конца октября будет завершено благоустройство центров городов ряда городов, а именно — Волоколамска, Шатуры, Краснознаменска, Раменского, Пущина, и Белозёрского в Воскресенском городском округе.
Отмечается, что в программу благоустройства на будущий год вошло 75 объектов, из них 14 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон, 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха в парках.
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Лев Каштанов