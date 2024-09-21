В день акции «Всей семьёй» в центре Старых Химок высадили 80 саженцев каштанов и лип

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В центре Старых Химок в рамках экологической акции «Всей семьёй» было посажено почти 80 саженцев каштанов и лип. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с сотнями местных жителей принял участие в этой экологической инициативе. Мероприятие прошло на центральной площадке Старых Химок, где на улицах Калинина и Чапаева были высажены молодые деревья.
Новые саженцы дополнили аллею, которую химчане вместе с главой высадили весной этого года в рамках масштабной акции «Лес будущего».
Также свой вклад в озеленение города внесли почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий, депутаты, волонтеры, общественные активисты и представители партии «Единая Россия».
Акция также прошла в семи микрорайонах Химок, где высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Места для высадки выбрали сами жители города в результате открытого голосования, организованного в телеграм-канале мэра Химок. Администрация города обеспечила участников необходимым инвентарём — перчатками, ведрами, лапатами и саженцами.
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Новые саженцы дополнили аллею, которую химчане вместе с главой высадили весной этого года в рамках масштабной акции «Лес будущего».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием «Всей семьей» прошла во всех микрорайонах Химок», — сказал Дмитрий Волошин.
Также свой вклад в озеленение города внесли почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий, депутаты, волонтеры, общественные активисты и представители партии «Единая Россия».
«В этом году всей семьёй весной сажали каштаны. Когда узнали про акцию — сразу решили принять участие», — сказала химчанка Майя Фёдорова.
Акция также прошла в семи микрорайонах Химок, где высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Места для высадки выбрали сами жители города в результате открытого голосования, организованного в телеграм-канале мэра Химок. Администрация города обеспечила участников необходимым инвентарём — перчатками, ведрами, лапатами и саженцами.
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Анастасия Хохлова