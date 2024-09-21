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В день акции «Всей семьёй» в центре Старых Химок высадили 80 саженцев каштанов и лип

21 сентября 2024, 12:47
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В центре Старых Химок в рамках экологической акции «Всей семьёй» было посажено почти 80 саженцев каштанов и лип. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с сотнями местных жителей принял участие в этой экологической инициативе. Мероприятие прошло на центральной площадке Старых Химок, где на улицах Калинина и Чапаева были высажены молодые деревья.

Новые саженцы дополнили аллею, которую химчане вместе с главой высадили весной этого года в рамках масштабной акции «Лес будущего».



Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием «Всей семьей» прошла во всех микрорайонах Химок», — сказал Дмитрий Волошин.

Также свой вклад в озеленение города внесли почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий, депутаты, волонтеры, общественные активисты и представители партии «Единая Россия».

«В этом году всей семьёй весной сажали каштаны. Когда узнали про акцию — сразу решили принять участие», — сказала химчанка Майя Фёдорова.

Акция также прошла в семи микрорайонах Химок, где высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Места для высадки выбрали сами жители города в результате открытого голосования, организованного в телеграм-канале мэра Химок. Администрация города обеспечила участников необходимым инвентарём — перчатками, ведрами, лапатами и саженцами.

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#химки
Умер народный артист России Владислав Верестников
Народный артист России Владислав Верестников умер в возрасте 77 лет
21 сентября 2024, 12:32

Фото: iStock/jorgeantonio

Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра России.
Уточняется, что Верестников умер в результате тяжелой и продолжительной болезни. О дате, времени, месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно. Коллектив Большого театра выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.

За годы работы в Большом театре России Верестников исполнил более тридцати ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа в Москве скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Алсу хочет отсудить у экс-мужа Абрамова деньги за пентхаус, который продала сама
SHOT: Алсу намерена отсудить у Абрамова деньги за проданный пентхаус в Лондоне
21 сентября 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Певица Алсу намерена отсудить у экс-супруга бизнесмена Яна Абрамова деньги за пентхаус в Лондоне, который она несколько лет назад сама же и продала. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на момент продажи недвижимость оценивалась в восемь миллионов фунтов. Сейчас же её ценник составляет 15 миллионов (почти два миллиарда рублей).

Алсу намерена получить от Абрамова полную сумму. И в этом деле есть одна хитрость, о которой поведал адвокат певицы Александр Добровинский. Апартаменты были проданы около девяти лет назад, когда Алсу ещё была замужем. Если недвижимость была продана якобы по заниженной цене, особенно есть иск подаётся в недружественной России стране, адвокаты часто пытаются доказать, что деньги до адресата не дошли.

При этом есть один нюанс: если будет подготовлен соответствующий иск, то Абрамова необходимо «поймать» именно в Великобритании и там вручить ему документ. Тогда делом сможет заняться лондонский суд.

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#деньги
#адвокат
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Водолазы МЧС РФ обследуют атомную подлодку К-27, затопленную 32 года назад
Водолазы МЧС обследуют в Карском море АПЛ К-27, затопленную 32 года назад
21 сентября 2024, 09:58

Фото: iStock/zabelin

Водолазы МЧС России обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море 32 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в пятый раз отправилась на место для выполнения работ. Данная подводная лодка признана наиболее радиационно опасным объектом в Арктике.

Объект находится на 31-метровой глубине залива Степового. Согласно информации ведомства, водолазы будут брать пробы в низких температурах воздуха и воды.

Напомним, в мае 1968 года на подводной лодке произошла радиационная авария, в результате которой погибли 9 членов экипажа.

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#авария
#лодка
#аварии
#аппарат
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Россиянам назвали срок ближайшей индексации пенсий
Депутат Бессараб: с 1 октября будут проиндексированы пенсии военнослужащим
21 сентября 2024, 08:24

Фото: iStock/spaxiax

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что ближайшая индексация пенсий коснется военнослужащих. Об этом информирует «Лента.ру».
Согласно словам парламентария, 1 октября этого года пенсии данной категории пенсионеров увеличатся на 5,1 процентного пункта. Уточняется, что после индексации средняя пенсия для военных будет равна порядка 42 тыс рублей.

Увеличение произойдет на 600-650 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что власти Московской области увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Данный законопроект Мособлдума приняла в ходе 91-го заседания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Верховный суд отказался от рассмотрения жалобы Земфиры*
Верховный суд отказался от рассмотрения жалобы Земфиры* о статусе иноагента
21 сентября 2024, 06:04

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Верховный суд отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* на статус иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры* Талгатовны для рассмотрения в судебном заседании», – заявила собеседница агентства.

15 сентября Земфира* подала жалобу в Верховный суд на отказ в исключении ее из реестра иностранных агентов.

12 марта Московский городской суд признал законным решение Замоскворецкого районного суда об отказе в исключении из реестра иностранных агентов юмористов Максима Галкина** и Семена Слепакова**.

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* внесена в реестр иностранных агентов Минюстом
** внесено в реестр иностранных агентов Минюстом
#иноагенты
#суд
#минюст рф
#жалобы
#россия
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В Госдуме назвали условия осеннего призыва в России
Картаполов: осенний призыв 2024 года в России пройдет согласно старым правилам
21 сентября 2024, 05:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Призыв в армию в России осенью 2024 года будет осуществляться по старым правилам до введения в действие реестра призывников. В интервью РИА Новости председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов разъяснил условия призыва в вооруженные силы.
«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», – заявил Картаполов.

Он отметил, что армейский реестр будет полностью готов к 1 января 2025 года. До этого времени призыв будет осуществляться по старым правилам.

Ранее сообщалось, что предлагается передать единый цифровой реестр военного учета в ведение Министерства обороны. Отмечалось, что изменения носят технический характер и вносятся в нормативный документ по осуществлению воинского учета.

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В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции
#госдума
#призыв
#армия
#россия
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Figaro: Дуров во Франции начал сотрудничать со следствием
Figaro: сотрудничество Дурова со следствием привело к запросам в другие страны
20 сентября 2024, 23:03

Фото: istockphoto/ Penderev

Готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием в Париже привело французские власти к запросам данных в другие страны. Об этом сообщила парижская газета Le Figaro.
«Дуров пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований», — пишет издание.

По итогу Франция начала запрашивать данные у США, Бельгии и даже Кореи. Местные журналисты отмечают, что готовность Дурова к диалогу уже принесла пользу многим европейским странам.

О чем именно рассказал Дуров французской полиции, пока не сообщается.

Основателя мессенджера Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Ему вменили соучастие в преступных действиях, которые совершались через Telegram, включая терроризм, торговлю наркотиками и педофилию. 28 августа бизнесмена отправили под судебный надзор и покидать территорию Франции.

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#франция
#журналисты
#данные
#telegram
#расследование
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Названа самая популярная в Подмосковье электронная социальная услуга
20 сентября 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Выдача социальных карт оказалась самой востребованной электронной соцуслугой среди жителей Подмосковья. Такую статистику привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В Московской области большинство социальных услуг можно получить на региональном портале госуслуг, не выходя из дома. Самая популярная – социальная карта. С начала года её получили более 330 тыс. льготников. А всего в Подмосковье регулярно пользуются такими картами более 2,5 млн льготников», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в областном Министерстве социального развития, на региональном портале можно оформить не только выдачу социальной карты жителя Московской области, но и её замену. Для некоторых льготных категорий порядок оформления упрощён – нужно лишь подтвердить сведения в личном кабинете.

Социальную карту могут получить пенсионеры, многодетные родители, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Она даёт право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Некоторые торговые сети и аптеки предоставляют скидку на покупки при предъявлении карты.

Узнать об услуге и подать заявление можно на портале.

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Crocus Group сообщил, когда начнутся выплаты пострадавшим в «Крокусе»
Выплаты пострадавшим в «Крокусе» начнутся с 23 сентября
20 сентября 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся в грядущий понедельник, 23 сентября. Информация об этом размещена на сайте Crocus Group. Средства уже собраны и распределены фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.
«На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов», — гласит сообщение.

Теракт в «Крокусе» произошел в районе восьми часов вечера 22 марта. В тот день в концертном зале должна была выступить группа «Пикник». В помещение ворвались вооруженные боевики и начали расстрел посетителей, а позже устроили пожар.

Несколько дней назад появилась информация, что в деле возможно появление новых обвиняемых.

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