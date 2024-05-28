Предохраняться станет дороже: зачем в России начнут маркировать презервативы

Эксперимент по маркировке презервативов, филлеров и других видов медицинских изделий начнется в России с 1 сентября. Он продлится до 31 августа 2025 года. Каким образом это повлияет на производителей и конечного потребителя, могут ли возникнуть технические повреждения изделий в процессе маркировки и как это повлияет на цены на презервативы в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.