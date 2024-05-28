Предохраняться станет дороже: зачем в России начнут маркировать презервативы

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Эксперимент по маркировке презервативов, филлеров и других видов медицинских изделий начнется в России с 1 сентября. Он продлится до 31 августа 2025 года. Каким образом это повлияет на производителей и конечного потребителя, могут ли возникнуть технические повреждения изделий в процессе маркировки и как это повлияет на цены на презервативы в беседе с «Радио 1» рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
Готовы ли к эксперименту операторы системы «Честный знак?»Эксперт считает, что презервативы — такие же хозяйственные изделия, как и многие другие. Все, что касается медицины, должно быть обязательно промаркировано. Гришина уверена, что в процессе маркировки не возникнет сложностей.
«Я думаю, что готовы, потому что они уже опробовали очень многие программы, здесь просто меняется название товара. Маркировка медицинской продукции уже идет во всю, здесь будет актуален вопрос изменения кода и налаживания инструкций для производства. Ни более того.»Росздравнадзор получит полный доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров и полномочия по блокированию оборота тех медицинских изделий, к качеству которых возникли вопросы.
Что это может повлечь за собой для производителей?Собеседница «Радио 1» считает, что на процессы будет влиять, в каком тестовом режиме будет запущена маркировка.
«Уже есть программа компенсации затрат на покупку маркировочного оборудования и рассрочка для предпринимателей. Скорее всего, здесь будет маркировка QR-кодом, который будет наноситься на каждое изделие».
Изделие должно быть целостным и прочным, может ли чисто теоретически аппарат по нанесению маркировки повредить презерватив в процессе установки QR-кода? Гришина сообщила, что здесь исключены ошибки в производственном цикле, а технологический процесс в итоге будет выстроен максимально эффективно с учетом всех нюансов.
«Может код действительно будет наноситься на коробку, а не на каждый презерватив в отдельности. Здесь есть технологические нюансы. Почему эта программа экспериментальная? Потому что какие-то моменты дорабатываются уже в процессе. Естественно, порча изделия недопустима. Маркировка — это своеобразный знак качества, подтверждающий, что это изделие безопасно. Никто не заинтересован в том, чтобы маркировка нарушила целостность самого изделия».
А если возникнет ситуация, что аппарат повреждает презерватив и происходит зачатие. К кому тогда обращаться?
«Ни к кому. Какой-то процент брака есть всегда, даже без нанесения маркировочнорго кода. Здесь я не думаю, что маркировка сможет влиять на качество изделия и делать его технически непригодным. Процесс нанесения кода — это не горячая сварка, а просто прикрепление наклейки», — подчеркнула председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу».
Какие положительные стороны обеспечивает покупателю маркировка презервативов?
«Во-первых, прослеживаемость. Чтобы не было теневых схем в обороте продукции. Во-вторых, все, что касается здоровья, должно проходить через маркировку. Каждый нормальный потребитель должен быть заинтересован, чтобы товар, который ему продают, включая презервативы, был надлежащего качества. Маркировка именно это и показывает», — считает Гришина.
Повлияет ли маркировка на цену?
Здесь собеседница «Радио 1» однозначно констатировала, что да. Цены на презервативы подрастут.
«Конечно повлияет. Любая маркировка влияет на цену. Хотя маркировочная марка и стоит на сегодняшний день 60 копеек, но если бы к ней не было плюсом оборудование, человеческий ресурс, который обслуживает маркировку, то на цену бы это особо не влияло. Компенсационные мероприятия не покрывают стопроцентно затраты предприятий на налаживание технологических условий для маркировки».
Могут ли в силу этих причин начать появляться теневые схемы оборота презервативов?
«Я думаю, что нет, потому что это производство. Маркировка немного повысит стоимость изделий, но несущественно. Эти расходы более-менее растворятся во всем производственном процессе», — высказала мнение Гришина.
Вы оцениваете данный эксперимент как положительный?
Председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» высказалась неоднозначно, выделив как положительные, так и отрицательные стороны маркировочного процесса.
«Я не оцениваю как положительный. По большому счету это отсечет именно теневую продукцию. Все, что касается здоровья, оно должно контролироваться, но я бы поспорила с самой системой, которую предлагает «Честный знак». Она все-таки пока еще очень экспериментальная, все проблемы ложатся на плечи бизнеса без возможности предъявления претензий. Скажем так, это добровольно-обязательный порядок. В медицинской сфере это нужно, потому что это нормальная практика охраны здоровья человека, но вопрос, как это делается? Сама идея хорошая, но вопрос — как маркировка применяется на практике и не носит ли она формальный характер?»
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