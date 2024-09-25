Зимой в Красногорске будет работать искусственный каток

Фото: Министерство благоустройства Московской области
Вблизи жилого комплекса «АРТ» в Красногорске этой зимой планируется открытие искусственного катка, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В общей сложности этой зимой в Московской области и на общественных территориях будут функционировать 38 катков с искусственным покрытием.
Все локации должны соответствовать следующим требованиям: предоставление напрокат необходимого оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, наличие белого льда, залитого с использованием специального оборудования. При необходимости посетители смогут воспользоваться тёплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, на территории катков будут размещены торговые точки с горячими напитками.
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«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, с прокатом зимнего инвентаря и раздевалками», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Все локации должны соответствовать следующим требованиям: предоставление напрокат необходимого оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, наличие белого льда, залитого с использованием специального оборудования. При необходимости посетители смогут воспользоваться тёплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, на территории катков будут размещены торговые точки с горячими напитками.
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Дайана Хусинова