В Подмосковье будут работать 38 катков с искусственным льдом

Фото: Министерство благоустройства Московской области
В зимний сезон 2023–2024 годов в Московской области будет открыто 38 катков с искусственным покрытием льда, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, с прокатом зимнего инвентаря и раздевалками», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Дайана Хусинова