В Кашире выбрали подрядчика для строительства ФОКа с катком

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Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с крытым катком построят на Паковой улице в Кашире, подрядчиком по итогам конкурса стала «Новая строительная компания ВСК», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Контракт на выполнение проектных и строительно-монтажных работ заключён с ООО «Новая строительная компания ВСК», — говорится в сообщении.ФОК будет состоять из нескольких блоков: это блоки входной группы, крытой ледовой арены, блок подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов, блок медобслуживания, тренажёры отработки игровых навыков и блок административных помещений.
Завершить строительство физкультурно-спортивного комплекса планируется в 2026 году.
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