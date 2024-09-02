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В Кашире выбрали подрядчика для строительства ФОКа с катком

02 сентября 2024, 16:35
Фото: iStock/JohnAlexandr

Фото: iStock/JohnAlexandr

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Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с крытым катком построят на Паковой улице в Кашире, подрядчиком по итогам конкурса стала «Новая строительная компания ВСК», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Контракт на выполнение проектных и строительно-монтажных работ заключён с ООО «Новая строительная компания ВСК», — говорится в сообщении.
ФОК будет состоять из нескольких блоков: это блоки входной группы, крытой ледовой арены, блок подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов, блок медобслуживания, тренажёры отработки игровых навыков и блок административных помещений.



Завершить строительство физкультурно-спортивного комплекса планируется в 2026 году.

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#строительство
#фок
#кашира
#каток
#минстройкомплекс мо
В Люберцах прошел финал континентальной лиги дзюдо
02 сентября 2024, 15:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберецком дворце спорта «Триумф» завершился финал Континентальной лиги дзюдо, в котором команда «Турбостроители» из Санкт-Петербурга уверенно заняла первое место.
В борьбе за выход в финальную стадию учувствовали такие команды, как «Самбо-70» и МГФСО из Москвы, «Турбостроитель» и «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга, «Придонье Топ-Тим» из Волгограда, «Батыр» из Казани, UZB из Ташкента и клуб Федерации дзюдо Московской области.

На татами выступили выдающиеся спортсмены российского дзюдо, включая победителя Олимпиады Хасана Хулмурзаева, чемпионов мира Инала Тасоева, Армана Адамяна и Яго Абуладзе, а также призёров мировых турниров Давида Карапетяна, Ивана Черных, Аюба Блиева, Антона Кривобокова и Мурада Чопанова.

По результатам турнира первое место заняла команда из Санкт-Петербурга «Турбостроитель», второе место досталось команде из Москвы «Самбо-70», а третье место получила команда «Явара-Нева», также представляющей Санкт-Петербург.

Кроме того, в ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между федерацией дзюдо России, областной Федерацией и администрацией муниципалитета.

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#подмосковье
#люберцы
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Гандболисты «Чеховских медведей» с победы начали новый сезон
02 сентября 2024, 14:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» отметили начало нового сезона победой над краснодарским «СКИФом». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Игра проходила во Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова в Чехове завершилась со счётом 33:25 (16:16). Самым результативным игроком встречи стал линейный «Чеховских медведей» Виктор Фурцев, забросивший в ворота соперника шесть голов.
«Сегодня, можно сказать, было два гандбола – в первом тайме и во втором», – сказал после матча главный тренер «Чеховских медведей», олимпийский чемпион Владимир Максимов.
Следующий матч «Чеховские медведи» проведут 8 сентября в Ставрополе против клуба «Виктор». А ближайшая домашняя встреча ждёт «Медведей» 14 сентября против. Соперником станет команда «СГАУ-Саратов».

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#подмосковье
#московская область
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#гандбол
#чемпионат россии
#чехов
#чеховские медведи
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Гольфисты из Подмосковья завевали пять медалей первенства России
02 сентября 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали юные спортсмены из Московской области на первенстве России по гольфу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали завоевали представители Подмосковья Артём Дунаев в личном первенстве среди юниоров 17-18 лет, Алиса Молоканова в личном первенстве среди девушек 15-16 лет и Александра Сивова в соревнованиях девочек 10-12 лет», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная гольфистка Елизавета Кошкина, выступавшая в категории «Девушки 15-16 лет». А бронзовую медаль выиграл Марк Пучков, соревновавшийся в категории «Юниоры 15-16 лет».

Первенство России по гольфу проводилось в Санкт-Петербурге с 26 по 31 августа.

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#гольф
#первенство
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Итальянского гребца лишили бронзы Паралимпиады из-за телефона в лодке
02 сентября 2024, 12:24

Фото: iStock/chaiyon021

Итальянскому гребцу Джакомо Перини не вручили бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже из-за телефона в лодке. Об этом сообщили в Федерации гребли Италии.
Отмечается, что спортсмен по итогам соревнования одержал победу, заняв третье призовое место. Однако после завершения игры в сумке гребца нашли телефон, что недопустимо по правилам.

В Федерации гребли Италии заявили, что спортсмен просто забыл выложить телефон, который не использовался для связи с ходе соревнования. В результате была подана апелляция для пересмотра результатов соревнования, однако она была отклонена судьями. Федерация не отступила и теперь намерена обжаловать это решение в Международной федерации гребного спорта.

Игрок из Австралии Эрик Хорри, занявший четвёртое место, после аннулирования результата Перини перешёл на одну строчку выше.

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#бронза
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Трансгендеры напрочь убивают женский спорт, заявил Путин
Путин заявил, что участие трансгендеров в соревнованиях убивает женский спорт
02 сентября 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

Участие трансгендеров в соревнованиях по женским видам спорта напрочь убивает весь женский спорт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.
Глава государства назвал такие инциденты несправедливостью, результатом которой является уничтожение всего женского спорта.

По словам Путина, любой мужчина может объявить себя женщиной и выступать в любом виде женского спорта. Это приведёт к тому, что у женщин не останется шанса получать призовые места из-за разницы в физической силе.

В понедельник, 2 сентября, по случаю начала нового учебного года Путин посетил открывшуюся в 2024 году школу в Кызыле. Там он встретился со школьниками и провёл открытый урок.

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БК «Химки» начал подготовку к старту нового сезона
02 сентября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб из Химок готовится к старту нового сезона Суперлиги. Команда приняла в состав 10 новых игроков, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Химкинский клуб заметно обновил состав перед стартом Кубка России. Он подписал большую группу новичков: Виктора Заряжко, Влада Шарапова, Романа Баландина, Кирилла Коновалова, Азата Тукмакова, Сергея Михалёва, Кирилла Попова и Глеба Суворова», – отметили в пресс-службе.
В планах команды – как минимум выиграть регулярный турнир Суперлиги и дойти до финала с преимуществом своей площадки. Первые игры сезона 2024-2025 стартуют 8 октября. Стартовый матч пройдёт на домашней арене. Соперником химчан станет БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону. Помимо этого, команда примет участие в розыгрыше Кубка России.
«Мы хотим в этом году забраться повыше в Кубке России, дойти до «Финала четырёх». До четвертьфинала нам будут попадаться команды из нашей лиги, так что это нам по плечу. Мы уже недавно играли в «Финале четырёх», – рассказал главный тренер клуба Андрей Мальцев.
В прошлом сезоне «Химки» стали победителями регулярного сезона и серебряным призёром чемпионата Суперлиги.

БК «Химки» существует с 1997 года. Это одна из сильнейших команд не только в России, но и за рубежом. Баскетбольный клуб становился двукратным победителем Кубка Европы, чемпионом Единой Лиги ВТБ, победителем Кубка России, 11-кратным серебряным призёром чемпионата России.

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#химки
#спорт
#баскетбол
#бк химки
#подмосковье
#московская область
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Мать призывавшего убивать россиян футболиста Алиева не общается с сыном
31 августа 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Мать призывавшего убивать россиян футболиста Александра Алиева не общается с ним. Как пишет РИА Новости, женщина проживает в Курске, не зная, что происходит с ее отпрыском.
«Мы не знаем, что там происходит, с ним мы не общаемся, прошу не беспокоить», — сказала собеседница агентства, отказавшись от дальнейшего общения с журналистами.
На бывшего игрока московского «Локомотива» завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму с использованием интернета. Сейчас Алиева разыскивают.

Фигурант выложил в сеть видеозапись, где назвал мирных жителей Курской области «нечистью», при том, что его родня оттуда. Известно, что Алиев имеет гражданство Украины и России.

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#украина
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Советский чемпион по плаванию Робертас Жулпа умер в возрасте 64 лет
31 августа 2024, 13:02

Фото: iStock/jorgeantonio

Победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта Литвы.
О причинах смерти не сообщается. Уточняется, что накануне Жулпа обратился в медучреждение в Вильнюсе с жалобами на боли в спине, из-за которых начала отказывать правая нога. Иные подробности не называются.

На Олимпиаде спортсмен победил на дистанции 200 м брассом. На счету Жулпы победы на чемпионате Европы 1983 года на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м.

Ранее сообщалось, что бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался в возрасте 82 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спортсмен
#плавание
#смерть
#олимпиада
#литва
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Украинский спортсмен вновь отказался от фотографии с россиянином на Паралимпиаде
Украинец Комаров отказался от фото с россиянином Пульвером на Паралимпиаде
31 августа 2024, 02:04

Фото: istockphoto/PeopleImages

Украинский пловец Александр Комаров вновь отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером в рамках награждения на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.
Россиянин взял бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата). Украинец завоевал золотую медать, серебро досталось китайцу Го Цзиньчэню.

На пьедестале почета представители Украины и Китая сделали традиционное совместное фото, в то время как Пульвер расположился от них на некотором расстоянии.

Днем ранее Комаров также отказался от фото с Пульвером. Тогда спортсмены получали награды после дистанции 200 метров вольным стилем.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским спортсменам разрешено соревноваться только в индивидуальных видах программы и в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске к стартам 88 спортсменов из России.

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#украина
#россия
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